এনেকুৱা ভাবুকিলৈ আমি ভয় নকৰোঁ : গ্ৰেণেড নিক্ষেপৰ ঘটনাক কাপুৰুষালি আখ্যা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ভাতৃৰ

এনেকুৱা ভাবুকিলৈ আমি ভয় নকৰোঁ : গ্ৰেণেড নিক্ষেপৰ ঘটনাক কাপুৰুষালি আখ্যা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ভাতৃৰ
সৰুপথাৰ সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাসগৃহত কোনে এনেদৰে পেলাই থৈ গ'ল গ্ৰেণেড ? তাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ।
Published : April 6, 2026 at 7:08 PM IST
সৰুপথাৰ: ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত থকাৰ মাজতে সৰুপথাৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এক কূটাঘাতমূলক ঘটনাই । সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ চাংপুলস্থিত বাসগৃহলৈ দৃষ্কৃতিকাৰীৰ গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনাই জোঁকাৰিছে সমগ্ৰ সৰুপথাৰক । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে সমষ্টিটোত ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাসগৃহত কোনে এনেদৰে পেলাই থৈ গ'ল গ্ৰেণেড ? তাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত । উল্লেখ্য যে ২০২৫ বৰ্ষত ভোগালী বিহুৰ বতৰতো সৰুপথাৰত বোমাৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল । সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নৱ নিৰ্মিত আৱাসগৃহৰ নিচেই কাষতে উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেণেড । সেই সময়ত গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ ক্ষণত সৰুপথাৰ নগৰত দুটাকৈ বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নৱ-নিৰ্মিত আবাস গৃহৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেণেড দুটা ।
বিধায়কগৰাকীৰ নৱ নিৰ্মিত আবাস গৃহৰ সন্মুখত থকা এটা পৰিত্যক্ত ভঁৰালৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰেণেড দুটা । সৰুপথাৰ নগৰত ফুকনৰ বাসগৃহৰ কাষতেই থকা এটা ভঁৰাল মেৰামতিৰ বাবে ভাঙিছিল মিস্ত্ৰীয়ে । তেনে অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ হৈছিল দুটাকৈ পুৰণি গ্ৰেণেড । এইবাৰ পুনৰ বিশ্বজিৎ ফুকনৰ চাংপুলস্থিত বাসগৃহলৈ গ্ৰেণেড নিক্ষেপ কৰা ঘটনাই আতংকিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক ৷ এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' বন্দী হৈছে চিচিটিভিত ।
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ ভাতৃ দেৱজিৎ ফুকনে কয়, “ঘটনাটো কোনে কৰিলে সেইটো আৰক্ষীয়ে পিছত গম পাব, তদন্তত সেয়া পোহৰলৈ আহিব । কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূর্ণ কথাটো হ'ল যে আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ আৰু আমাৰ ঘৰখনত কোনোবাই ৰাতি গ্ৰেণেড এটা দলিয়াই থৈ গৈছে । চিচিটিভি ফুটেজ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে চাইছে, ময়ো দেখিছোঁ যে এটা গ্ৰেণেড দলিয়াই থৈ গৈছে । যিসময়ত নিৰ্বাচন চলি আছে, নিশ্চয়কৈ এইটো মানুহ মাৰিবৰ বাবে দলিওৱা নাই, এক ভয়-ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে কোনোবাই এইটো কাম কৰিছে ।’’
‘‘আমি এই কাৰ্যক কাপুৰুষালি বুলি অভিহিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ গৰিহণা দিছোঁ । এনেকুৱা কাৰ্যই আমাক আচলতে ভয় খুৱাব নোৱাৰে । কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে, গণতন্ত্ৰত যদি বিশ্বাস কৰে, তেন্তে গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে যুঁজ কৰিব লাগে । এনেদৰে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বা বোমা-বাৰুদ লৈ আক্ৰমণ কৰিব নালাগে । সেইসকল নিশ্চয়কৈ গণতন্ত্ৰৰ শত্ৰু হ'ব ।" দেৱজিৎ ফুকনে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, "আৰক্ষীৰ দল আহিছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । গোটেই ঘৰখনত যিহেতু চিচিটিভি আছে, মই আশা কৰিম যে চিচিটিভি ফুটেজ চাই তেওঁলোকে অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব । আৰক্ষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা লওক আৰু অপৰাধীক শাস্তি দিয়ক । যিসকলে এই কাম কৰিছে তেওঁলোককো সকীয়াই দিছোঁ যে এনে ধৰণৰ কাম-কাজৰ জৰিয়তে আমাক শাৰীৰিকভাৱে অপকাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু মানসিকভাৱে আমাক অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে । ভয়-ভাবুকিয়ে আমাক বলাব নোৱাৰে, কাৰণ ভয় খোৱাৰ যিটো মন বা তেজ, আমাৰ সেইটো নাই ।"
নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ফুকনে কয়, "আমাৰ ঘৰখন সকলোৱে জানে ৷ দেউতাই শিক্ষকতা কৰিছিল, মায়ে শিক্ষকতা কৰে, মই নিজে শিক্ষকতা কৰোঁ, বাইদেৱেও শিক্ষকতা কৰে । দাদাই ৰাজনীতি কৰে, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে । আমাৰ কোনো শত্ৰু নাই । ৰাজনৈতিক শত্ৰুৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো শত্ৰু নাই । ৰাজনৈতিক শত্ৰু সেইসকল—যিসকলে ভাবিছে যে ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ আমাক আঁতৰাব লাগে বা আমাক অপকাৰ কৰিব লাগে । সেই সকলৰ দ্বাৰাই এইটো কাম হৈছে । নিৰ্বাচনলৈ যিহেতু দুদিন বাকী আছে, তেওঁলোক হয়তো হতাশগ্ৰস্ত হৈছে । তেওঁলোকে ভাবিছে যে মানুহক যদি ভয় খুৱাব পৰা নাযায়, তেন্তে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা পূৰণ নহ’ব । গতিকে সেই ভয়তেই তেওঁলোকে এনেবোৰ কাম কৰিছে ।”
