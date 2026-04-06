চৰকাৰে আদিবাসীসকলক কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থতহে ব্যৱহাৰ কৰিছে :ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ
বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান হেমন্ত ছোৰেণৰ ।
Published : April 6, 2026 at 2:29 PM IST
মৰাণ : অসমত আদিবাসীসকলৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগৰে পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে । বিগত কিছুদিন ধৰি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আদিবাসীসকলক নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ টিখৰাইত দেওবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সমষ্টিটোৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ বাস্কেৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
সভাত হেমন্ত ছোৰেণে অসমৰ আদিবাসীসকলৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । প্ৰতিখন চৰকাৰে অসমৰ আদিবাসীসকলক কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থতহে ব্যৱহাৰ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি আনিবলৈ তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনায় । ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক কেৱল পাঁচ হাজাৰ দি প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
ইপিনে, প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ শেষত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ বাস্কেই কয়, "টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিখৰাই চাহ বাগিচা অঞ্চলত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে । টিংখাং সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হৈছে । চাহ শ্ৰমিক আৰু আদিবাসী লোকসকলক বিভিন্ন প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে । গতিকে সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । হাজাৰ হাজাৰ লোকে এইবাৰ ধনু-কাঁড় ধৰিছে আৰু এইবাৰ বিজেপি পৰাস্ত হ'ব ।"
বিমল বড়াই দমন নীতিৰ ৰাজনীতি কৰিছে : মহাবীৰ
বিমল বড়াৰ দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালত ৰাইজে ভালদৰে বুজি পালে বুলি উল্লেখ কৰি মহাবীৰ বাস্কেই কয়," বিমল বড়াই দমন নীতিৰ ৰাজনীতি কৰিছে । বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ মানুহক ওলাব দিয়া নাই । তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক লগাই যি কাম কৰিছে এইটো অগণতান্ত্ৰিক । গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলো লোকৰে অধিকাৰ আছে । ৰাইজে বুজি পাইছে। আগন্তুক ৯ তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব ।"
উল্লেখ্য যে টিংখাং সমষ্টিৰ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে জেএমএমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উৎসাহিত কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে দ্বিতীয়বাৰলৈ টিংখাং সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
