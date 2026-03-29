ETV Bharat / politics

তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতি পৰা বিদায় দিব লাগে: গৌৰৱ গগৈ

প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গগৈ ।

Gaurav Gogoi conducted the election campaign for Congress candidate Pran Kurmi
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 8:26 AM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: "সমগ্ৰ অসমৰ দৰে তিতাবৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বিচাৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতি পৰা বিদায় দিব লাগে । কংগ্ৰেছক ভোট দিলেই আমি সেই কামখিনি কৰিব পাৰিম আৰু হাতৰ চিনত ভোট নিদিয়া মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু দুটা ভোট দিয়া হ'ব ।" শনিবাৰে তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

লগতে তেওঁ কয়, "আমাৰ দলটো নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত আৰু জিকিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু স্বেচ্ছাচাৰী শাসন শেষ কৰি অসমখন উদ্ধাৰ হোৱাটো সকলোৰে বিচাৰিছে । বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱা পিছত এই সাহস ৰাইজে আৰু পাইছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ চৰকাৰ আহিলে নিৱনুৱা সমস্যা, থলুৱা উদ্যোগ, চাহ উদ্যাগ, মহিলা নিৰাপত্তা আদিৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিত হোৱা ৰাজনীতিকৰণ কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পাৰিম, ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত হোৱা দুনীতি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিম সেয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ব ।" আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মী জয়ী হ'বনে বুলি সোধা প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"অতীততো তিতাবৰ কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু এইবাৰো কংগ্ৰেছৰে হাতত থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহা লগে লগে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৷ শাসক-বিৰোধী দলৰ মনোনীত প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে সমৰ্থকক লগত লৈ গাঁৱে-ভূঞে চলাইছে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷

প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটাৰ ৰাইজক আশ্বাস-প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শনিবাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
গৌৰৱ গগৈ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.