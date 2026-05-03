গৌৰৱ গগৈ নে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী...যোৰহাটত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?
যোৰহাটৰ ৰাজনীতিত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । গৌৰৱ গগৈ নে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, ভোটাৰৰ ৰায় কাৰ পক্ষত থাকিব ?
Published : May 3, 2026 at 8:17 PM IST
যোৰহাট : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে সকলো সাজু । নিৰ্বাচন আয়োগে জিলাই জিলাই ভোটগণনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজনৈতিক দলবোৰেও জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ কৰিছে । কোন সমষ্টিত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব তাক লৈ দলীয় সমৰ্থক তথা ভোটাৰৰ মাজতো কৌতূহলে বিৰাজ কৰিছে । ৰাজ্যৰ ভিতৰতে চৰ্চিত যোৰহাট সমষ্টিতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে । লোকসভাত যোৰহাটত ভোটাৰৰ আস্থা লাভ কৰা গৌৰৱ গগৈয়ে বিধানসভাৰ আসনত বহাৰ সুযোগ পাব নেকি ? নে বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে পুনৰ সমষ্টিটোত শেষ হাঁহি মাৰিব ?
এফালে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু আনফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নেতা গৌৰৱ গগৈ । ভোটদানৰ পূৰ্বেও দুয়োগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আন সমষ্টিৰ দৰে নাছিল কোনো বোকা ছটিওৱাৰ খেল অথবা ৰাজনীতিৰ নামত ব্যক্তিগত আক্ৰমণ । নিজ নিজ স্থানত থাকিয়েই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছিল । দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত থকা ইভিএমত ।
সকলোৰে মাজত চৰ্চা চলিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সপোন পূৰণ হ'বনে গৌৰৱ গগৈৰ ? নে গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিৰোধ কৰি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ মজিয়া শুৱনি কৰিব হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ? অৱশ্যে কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ৪ মে'ত সকলো স্পষ্ট হ'ব । ১ লাখ ৪৮ হাজাৰ ২৮০ গৰাকী ভোটাৰ থকা যোৰহাট সমষ্টিত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৮.৬৪ শতাংশ ।
যোৰহাট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত ৯৯ নং টীয়ক বিধানসভা সমষ্টি আৰু চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ত ১০০ নং যোৰহাট, ১০১ নং মৰিয়নী আৰু ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিৰ বাবে ২ টা গণনা কক্ষত ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৭ খন টেবুল, পোষ্টেল ভোট গণনাৰ বাবে ৪ খন টেবুল থাকিব । সৰ্বমুঠ ১৫ টা ৰাউণ্ডত হ'ব ভোটগণনা ।
যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে ১ টা গণনা কক্ষত ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৩ খন টেবুল আৰু পোষ্টেল ভোট গণনাৰ বাবে ৩ খন টেবুল থাকিব । মুঠ ১৪ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা হ'ব । আনফালে মৰিয়নী সমষ্টিৰ ১ টা গণনা কক্ষত ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ১৪ খন টেবুল আৰু পোষ্টেল ভোট গণনাৰ বাবে ৩ খন টেবুল থাকিব । মুঠ ১৫ টা ৰাউণ্ডত ভোটগণনা হ'ব ।
একেদৰে তিতাবৰ সমষ্টিৰ বাবে ২ টা গণনা কক্ষত ইভিএমৰ ভোট গণনাৰ বাবে ২০ খন টেবুল আৰু পোষ্টেল ভোট গণনাৰ বাবে ৩ খন টেবুল থাকিব । মুঠ ১৩ টা ৰাউণ্ডত তিতাবৰ সমষ্টিৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিপৰীতে থাকিব এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ পৰ্যবেক্ষক ।
