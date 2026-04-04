কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ
এইবাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিলে মন্ত্ৰিত্ব দিব দিগন্ত বৰ্মনক ।
Published : April 4, 2026 at 1:43 PM IST
নলবাৰী : অসমত বিজেপিক ওফৰাই পেলোৱাৰ ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে । সমান্তৰালভাৱে এখন যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ । এতিয়া মাথোঁ ক্ষণহে গণিছে । কংগ্ৰেছে বৰ অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য়ৰেই প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতেই বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ লগতে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত :
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়,সকলোৱে মিলি বৰ অসম গঢ়িব বুলি মন্তব্য় কৰি সভাপতি গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত । আজিৰ সভাই প্ৰমাণ কৰিছে । বিভিন্ন দলৰ পতাকা একলগ হোৱা দেখিছো । আমি সকলোৱে ঐক্য়বদ্ধ হৈ নতুন বৰ অসম গঢ় দিম ।"
দিগন্ত বৰ্মনক মন্ত্ৰিত্ব দিব :
গৌৰৱ গগৈয়ে এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । ভাষণত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাটো নিশ্চিত আৰু চৰকাৰ আহিলে দিগন্ত বৰ্মন মন্ত্ৰী হ'ব । যিদৰে ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন আৰু তৰুণ গগৈ ভাল বন্ধু আছিল, আমিও দিগন্ত বৰ্মনৰ লগত সেই সম্পৰ্ক ৰাখিম । আমি সকলোৱে লগ লাগি নতুন বৰ অসম গঢ়িব লাগিব । এই নতুন বৰ অসমত কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ভয় কৰিব নালাগে ।"
ৰাইজক ৰজা পাতিব গৌৰৱ গগৈয়ে :
লগতে তেওঁ কয়, "এইবাৰ আমি যুঁজিম আৰু জিকিম ।" আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "যিজন দিছপুৰত বহি থকা ব্যক্তিয়ে নিজকে ৰজা পাতিছে, তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি ৰাইজক ৰজা পাতিম ।"
গৰুচোৰক উৎখাতৰ বাবে ছুনামি নামিব : লুৰীণজ্যোতি
ইপিনে,সভাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে অহা ৯ এপ্ৰিলত দালাল, গৰুচোৰক উৎখাতৰ বাবে ছুনামি নামিব । ভাষণত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ জনগণক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ বাবে আমি অংগীকাৰবদ্ধ । সমগ্ৰ অসমত বিজেপিক ওফৰাই পেলোৱাৰ ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে । অহা ৯ তাৰিখে মাটিৰ দালাল, গৰুচোৰ, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী, লুণ্ঠনকাৰীক ওফৰাই পেলোৱাৰ ছুনামি নামি আহিব ।"
বিজেপিয়ে সকলোকে ভয়-ভাবুকি দিব পাৰিব যদিও অসমীয়াৰ মুক্তকণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । আনহাতে বিজেপি চৰকাৰৰ আগ্ৰাসী নীতিক সমালোচনা কৰি জনসাধাৰণৰ পৰা নিয়াৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকৰ বেলচাত জাগা নাই বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়,"বিজেপিক আকৌ যদি সুবিধা দিয়ে তেওঁলোকে এইবাৰ চামুচেৰে দিব, ফকলেণ্ড লগাই চুঁচি নিব । আদানী, আম্বানী, ৰামদেৱক মাটি দিয়াৰ বাবে আমাৰ মাটি কাঢ়ি নিছে ।" ইপিনে আপোনালোকৰ ৯ তাৰিখৰ সিদ্ধান্তৰেই সমন্বয়- ভ্ৰাতৃত্ব বোধৰ সপোনৰ অসমখন গঢ়িব পাৰিম বুলি তেওঁ ভাষণত প্ৰকাশ কৰে ।
মানুহে মাটিৰ দালালক বিধায়ক হিচাপে নিবিচাৰে : সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ
ইপিনে, বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম দল চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে এই সভাত কয়,"অসমৰ মানুহে মাটিৰ দালালক বিধায়ক হিচাপে নিবিচাৰে ।" তেওঁ নলবাৰীৰ মানুহে গৰুচোৰ নিবিচাৰে বুলি বিজেপিক কটাক্ষ কৰে । বৰক্ষেত্ৰীৰ এই সভাখন চোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাই কয়,"অসমত বিজেপিয়ে ৯০ খন আসন আৰু বিৰোধী দলসমূহে মাত্ৰ ১২-১৫ খনহে পাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়; কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহাশয়, আপুনি আজি বৰক্ষেত্ৰীৰ সভাখন চাওক । এই সভাই প্ৰমাণ কৰিছে আজি হিন্দু লোকসকলেও পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । কিয়নো আজি হিন্দু মানুহেও উপলব্ধি কৰিছে যে এইখন চৰকাৰ হিন্দুৰ বাবে নহয়, কেইটামান মন্ত্ৰী- বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ চৰকাৰ । এইখন এখন গণবিৰোধী চৰকাৰ । এইখন চৰকাৰক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আজি হিন্দু-মুছলমান সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাই গৈছে যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাহে । গতিকে আঁচনি কটাৰ ভয়-ভাবুকি দিয়াত নামি পৰিছে ।"
শুকুৰবাৰে সমষ্টিটোৰ বামুণবৰী শ্বহীদ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাত একেখন মঞ্চতে দেখা গ'ল গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা লুৰীণজ্যোতি গগৈক । এই সভাখনত তিনি গগৈ উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ বিশেষ কাৰণত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে । তেওঁৰ অনুপস্থিতিত ৰাইজৰ দলৰ আন এজন জ্য়েষ্ঠ নেতা ৰাছেল হুছেইন উপস্থিত থাকে ।
