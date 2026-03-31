প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাঁৰ দৰে থাকি উন্নয়নৰ গংগা বোওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দীপক কুমাৰ দাসৰ

অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উকীল সন্থাৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাস এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 2:48 PM IST

বৰপেটা: সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ তথা এন ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ লগতে দুজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অৱৰ্তীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজত ৷

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল যদিও তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হয় ৷ ফলত বৰপেটাত এক প্ৰকাৰ বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ৷

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে উদ্বুদ্ধ অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ উকীল সন্থাৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাস এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে ৷ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ, জোৰদাৰ গতিত প্ৰতিটো সমষ্টিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ শাসক-বিৰোধী উভয়েই নানা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এফালে শাসকীয় দলৰ আঁচনিৰ চমক আৰু আনফালে বিৰোধীৰ জনতালৈ গেৰাণ্টি ৷ তাৰ মাজতে বৰপেটা সমষ্টিত নাটকীয় ৰূপ লয় নিৰ্বাচনী যুঁজে ৷

বিজয়ৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল যদিও হাত সাবটি বহি থকা নাই বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাস ৷ কি কি পৰিকল্পনাৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে, এই সন্দৰ্ভত জানো আহক তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া-

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে কয়, ‘‘মই এগৰাকী ছাত্ৰকৰ্মী হিচাপে, জাতিটোৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে খোজ দিছিলোঁ ৰাজনীতিত ৷ জুয়ে পোৰা ৮৩ ৰ সময়ত বৰপেটা ছাত্ৰ সন্থাৰ মই সভাপতি আছিলোঁ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত মই অবিভক্ত বৰপেটা জিলাৰ এতিয়াৰ নলবাৰী, বৰপেটা, কামৰূপ জিলাৰ মই অন্যতম এগৰাকী সম্পাদক আছিলোঁ ৷ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা সময়তো আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ ৷’’

‘‘মই ওকালতি পাছ কৰি বিজন মহাজনৰ লগত মই দুবছৰ থাকোঁ তাৰ পিছত মই নিজাকৈ ওকালতি আৰম্ভ কৰোঁ ৷ মই সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ ১০ বছৰ ধৰি সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ ৷ আদালত চৌহদৰ ভিতৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিস্ফোৰণ ঘটোৱা আৰু অসমত তিনি ঠাইত বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাৰ বান্ধি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলোঁ ৷ তেনেকৈ লাহে লাহে মই ওকালতিত ৩২ বছৰ পাৰ কৰিলোঁ ৷ মই এগৰাকী ছাত্ৰকৰ্মী হিচাপে বা উকীল সমাজৰ বাবে তথা অসমৰ জাতীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা জাতিটোৰ বাবে মাত মাতি আহিছোঁ ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

দাসে আৰু কয়, ‘‘পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সময়ৰ আহ্বান আহিল, সময়ৰ আহ্বানত মই ভাবিলোঁ মই ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিম ৷ চাৰিওফালৰ পৰা মই দেখিলোঁ যে গ্ৰীণ চিগনেলবোৰ আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ক'লে যে সমষ্টিত আহি কামত লাগিব লাগে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদেশ মৰ্মে মই সমষ্টিলৈ আহি লাগি থাকিলো আৰু এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে যে অগপত যোগদান কৰিব লাগে আৰু সেই অনুসৰি মই অসম গণ পৰিদত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ ৷ এই ৰাজনৈতিক জীৱন মোৰ ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব ৷ মোৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী ৰাজনৈতিক যাত্ৰা হ’ব ৷’’

‘‘ব্যৱসায়কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি নকৰি এক ৰাজনৈতিক প্ৰমূল্যবোধ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিম৷ এই ৰাজনৈতিক প্ৰমূল্যবোধত উন্নয়নৰ কথা থাকিব, মানৱতাৰ কথা থাকিব, সম অধিকাৰ থাকিব, সাম্যবাদৰ কথা থাকিব আৰু সম্প্ৰীতিৰ কথা থাকিব ৷ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ চাণক্যৰ স্বৰূপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাঁৰটোৰ দৰে থাকি সমষ্টিটোৰ বাবে কাম কৰিম ৷’’ দাসে ইটিভি ভাৰতক কয় ৷

‘‘বৰপেটা সমষ্টি হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সমষ্টি ৷ ইয়াত বৰপেটা বৰধাম আছে, শিল্পনগৰী সৰুক্ষেত্ৰী আছে, বৈদিক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তীৰ্থস্থান বহৰিৰ হৰিদেৱ ক্ষেত্ৰখন আছে ৷ সেইবিলাক সংৰক্ষণ কৰি জাতীয় জীৱনৰ সকলো কথাক লৈ কেনেকৈ বিধানসভাত মাত মাতিব পাৰিম আৰু উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰি সেই চিন্তাই মই কৰিম৷ সত্ৰনগৰী বৰপেটা, শিল্পনগৰী সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প আৰু বহৰিৰ হৰিদেৱৰ সত্ৰক লৈ পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি তুলিম ৷’’ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে লগতে কয় ৷’’

ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ বাবে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিল ৷ কংগ্ৰেছো আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিল ৷ আমাৰ এই ঐতিহাসিক অঞ্চলবোৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া আৰু ভূমিপুত্ৰৰে পৰিৱেষ্টিত ৷ ইয়াত সকলো জাতীয়তাবাদী, সকলোবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৷ ইয়াত সেইবোৰ মানুহ নাই যিবোৰ মানুহে সদায় এন্ধাৰৰ কথা ভাবে, পোহৰৰ কথা নাভাবে ৷ আমাৰ লগত আছে শুভ শক্তি, সনাতনী সংস্কৃতিৰ এক শক্তি ৷ যি শক্তিৰে আমি অনায়াসে কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি ৮০ হাজাৰ ভোটত জিকিব পাৰিলোঁহেঁতেন ৷ এতিয়া কংগ্ৰেছ নাই ৷ দুগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে সেই দুগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ এটাই ইচ্ছা যে বৰপেটা সমষ্টি অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে, তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব পাৰে নেকি ৷ তেওঁলোকে সেইধৰণে আগবাঢ়িছিল ৷ তেওঁলোক আমাৰ ফেক্টৰেই নহয় আৰু তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে কোনো ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে ৷’’

লগতে পঢ়ক:

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : মাহমৰা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে ?

মন্দিয়া সমষ্টিত তীব্ৰতৰ হৈছে ৰাজনৈতিক যুঁজ; আৰম্ভ বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি

