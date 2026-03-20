শোণিতপুৰত মনোনয়ন দাখিল বিজেপিৰ চাৰি প্ৰাৰ্থীৰ, উন্নয়ন অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ

শোণিতপুৰত মনোনয়ন দাখিল বিজেপিৰ চাৰি প্ৰাৰ্থীৰ, উন্নয়ন অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ
শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টি ক্ৰমে ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা, ৰঙাপৰা আৰু নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ।
Published : March 20, 2026 at 7:46 PM IST
তেজপুৰ: শোণিতপুৰ জিলাত শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চাৰিজন প্ৰাৰ্থীয়ে পৃথকে পৃথকে মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে । জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত চাৰিটা সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত আৰু তেজপুৰ সমষ্টি মিত্ৰজোঁট অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে ঢেকিয়াজুলি, বৰচলা, ৰঙাপৰা আৰু নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
এই চাৰিটা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে নদুৱাৰত পদ্ম হাজৰিকা, ৰঙাপৰাত কৃষ্ণ কমল তাঁতী, ঢেকিয়াজুলিত অশোক সিংহল আৰু বৰচলাত নতুনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা বিজেপি নেতা ঋতু বৰণ শৰ্মাই জিলাৰ সদৰ তেজপুৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
তেজপুৰ চহৰৰ মাজেদি প্ৰায় ১৫ হাজাৰ লোকৰ এক বৃহত সমদল উলিয়াই মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই । সমান্তালভাৱে মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, কৃষ্ণ কমল তাঁতী আৰু ঋতু বৰণ শৰ্মায়ো অগণন সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
আনহাতে ৰঙাপাৰাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি দিলীপ শইকীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে এই সুযোগ তেওঁৰ বাবে এক বৃহৎ দায়িত্ব । মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তাঁতীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিগত পাঁচ বছৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰি নিজকে ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ সৈতে তুলনা কৰিলে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাম-কাজ সম্পূৰ্ণ ভিন্ন, য’ত ৰাইজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ৰাইজে যি বিচাৰিছে- ৰাস্তা, বিদ্যালয়, অনুদান বা ৰেচন কাৰ্ড এই সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰে দ্রুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই উন্নয়নমূলক কামসমূহৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত আস্থা বৃদ্ধি পাইছে ৷’’
তাঁতীয়ে পুনৰ কয় যে আজিৰ তাৰিখত অসমক দেশৰ আন প্ৰান্তত নতুন ৰূপত চিনি পোৱা হৈছে, যাৰ মূল কাৰণ হৈছে চৰকাৰৰ সুদৃঢ় নেতৃত্ব আৰু উন্নয়নৰ ধাৰা । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসমীয়া জনসাধাৰণে এই পৰিৱৰ্তন উপলব্ধি কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ একে নেতৃত্বক সুযোগ দিবলৈ প্ৰস্তুত । শেষত তেওঁ ৰঙাপৰাৰ ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে যে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক দিনতো একেই নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব আৰু সমষ্টিৰ উন্নয়ন অব্যাহত ৰাখিব ।
