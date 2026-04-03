খাকী পোচাকত নহয়, এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সাজত অসমলৈ আহি আছে আনন্দ মিশ্ৰ

খাকী পোচাকত নহয়, এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সাজত অসমলৈ আহি আছে আনন্দ মিশ্ৰ
আনন্দ মিশ্ৰ এতিয়া পুনৰ অসমলৈ আহিব ৷ এইবাৰ পিছে খাকী পোচাকত নহয়, বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আনন্দ মিশ্ৰ আহিব অসমলৈ ৷
Published : April 3, 2026 at 4:44 PM IST
নিউজ ডেস্ক: চাকৰিকালত সমগ্ৰ অসমতে তোলপাৰ লগোৱা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ৷ যাৰ ভয়ত বুকু কঁপিছিল অপৰাধীৰ ৷ ৰঘুমলাৰ দৰে অসমত শিপা মেলা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই পদক্ষেপক শলাগ লৈছিল যুৱপ্ৰজন্মৰ লগতে জ্যেষ্ঠসকলেও ৷ আৰক্ষী বিষয়া বুলিলেই তেওঁৰ নাম সদায় চৰ্চাত আছিল ৷ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো আছিল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা ৷ তেওঁ হৈছে প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ ৷
২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছিল জেহাদ ৷ সেই সময়ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল নগাঁও জিলা ৷ সেয়ে ডিমা হাছাওৰ পৰা বদলি কৰি আনি আনন্দ মিশ্ৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ ৰেকেট তচনচ কৰাৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মতেই নগাঁৱত আৰম্ভ হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ এক্সন ৷ মধ্য অসমৰ বহুকেইটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই ৷ তেওঁৰ সেই কঠোৰ স্থিতিত ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু অপৰাধীয়ে ভয়তে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷
কিন্তু তাৰ মাজতেই আৰক্ষীৰ এটা ভুলে আনন্দ মিশ্ৰৰ সুনাম নষ্ট কৰে ৷ প্ৰদীপ বণিয়া নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী উপ-পৰিদৰ্শকে নগাঁও আছুৰ এজন নেতাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বুলি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি ঘুণীয়া কৰে ৷ তাৰ পাছতেই আনন্দ মিশ্ৰক শাস্তিমূলক বদলি কৰা হয় ৷ তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংঘাত আৰম্ভ হয় আনন্দ মিশ্ৰৰ ৷ তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁক লখিমপুৰ জিলাত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে নকল সোণ আৰু জালনোটৰ ৰেকেট ধ্বংস কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হয় ৷ তাতো নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মন জিনিছিল এইগৰাকী বিষয়াই ৷ কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি আধাতেই এৰি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে অন্য এক পথ ৷
আই পি এছৰ চাকৰি এৰি বিজেপিত যোগদান কৰে মিশ্ৰই ৷ বৰ্তমান তেওঁ বিহাৰৰ বাক্সাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৷ এই আনন্দ মিশ্ৰ এতিয়া পুনৰ অসমলৈ আহিব ৷ এইবাৰ পিছে খাকী পোচাকত নহয়, তেওঁ আহিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক হৈ ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আনন্দ মিশ্ৰক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৷ ই টিভি ভাৰতক মিশ্ৰই জনোৱা মতে অহা ৫, ৬ আৰু ৭ এপ্ৰিলত তেওঁ অসমৰ তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ আৰু নগাঁও জিলাত প্ৰচাৰ চলাব । তাৰ লগতে আন কেতবোৰ অঞ্চললৈও যাব নেতাগৰাকী ।
এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণ এক নতুন ৰূপত দেখা পাব পূৰ্বৰ চিনাকী আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক । পূৰ্বতে তেওঁৰ যি জনপ্ৰিয়তা আছিল সেই জনপ্ৰিয়তাক এইবাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব বিজেপি দলে । উল্লেখ্য যে অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি অন্ত পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ । ইফালে এই নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা হ’ব অহা ৪ মে’ত ।
