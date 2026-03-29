দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জালুকবাৰীত ৰাইজৰ আশিস বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল ৰোড শ্ব’

জালুকবাৰীৰ ৰাইজক অভিবাদন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (CM Himanta Biswa Sarma fb page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 11:43 PM IST

গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এক বিশাল ৰোড শ্ব’ৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ।

সন্ধিয়া সহস্ৰাধিক কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ আজাৰা থানা এলেকাৰ আগছিয়াৰ পৰা ধাৰাপুৰ চাৰিআলিলৈকে এক বিশাল ৰোড শ্ব’ত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই । প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পথচোৱাৰে কৰা ৰোড শ্ব’ৰ আৰম্ভণিতে সহস্ৰাধিক কৰ্মীৰ আশিস লৈ মাজিৰগাওঁ, কেন্দুকুছি, গড়ল হৈ আসাম ট্ৰাংক ৰোডেৰে ধাৰাপুৰ চাৰিআলিলৈ আহি তাত ৰোড শ্ব’ৰ সামৰণি মাৰে ।

যাত্ৰাপথত গড়ল ভট্টাপাৰাত থকা মা মনসা মন্দিৰৰ সন্মুখত কিছুসময়ৰ বাবে ৰৈ বাহিৰৰ পৰা মা মনসা দেৱীক সেৱা জনায় । ইফালে যাত্ৰাপথত পথৰ দুয়োফালে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ হিলদল ভাঙি ওলাই আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পুষ্পবৃষ্টি কৰাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দি আকাশ-বতাহ মুখৰিত কৰি তোলে ।

পুষ্পবৃষ্টিৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী (CM Himanta Biswa Sarma fb page)

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰোড শ্ব’ত ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখনত উঠি সংগ দিয়ে বিজেপিৰ গুৱাহাটী জিলা সমিতিৰ সভাপতি তপন দাস, বিমানকোঠ মণ্ডল সমিতিৰ সভাপতি তীৰ্থ মেধি, ৰামচাৰাণী জিলা পৰিষদৰ সদস্য কুশল দাসকে ধৰি কেবাজনো দলীয় নেতাই ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ২৩ মাৰ্চৰ দিনা সন্ধিয়াৰ পৰা নিশালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদাবাৰী তিনিআলিৰ অটল উদ্যানৰ পৰা পাণ্ডু, মালিগাওঁ গোশালা হৈ গোটানগৰৰ বাসন্তী পূজাথলীলৈ এক বিশাল ৰোড শ্ব’ত ভাগ লৈছিল ।

