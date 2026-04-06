কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা : পুৰুষৰ তুলনাত বেছি মহিলা ভোটাৰ
গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ১০,৫৫,২৮৮ গৰাকী ভোটাৰে । ৫,০৭,৮৫৭ জন পুৰুষ, ৫,৪৭,৪০০ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ।
Published : April 6, 2026 at 8:48 PM IST
গুৱাহাটী: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মুঠ ১০,৫৫,২৮৮ গৰাকী ভোটাৰে ।
সোমবাৰে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে দিয়া শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি পাঁচটা সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ৪০ হাজাৰ বেছি ।
তথ্য মতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টি ক্ৰমে ৩৩ নং দিছপুৰ, ৩৪ নং ডিমৰীয়া, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী, ৩৬ নং গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আৰু ৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১০,৫৫,২৮৮ গৰাকী । ইয়াৰে ৫,০৭,৮৫৭ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে আছে ৫,৪৭,৪০০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ৩১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । সেই হিচাপত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষৰ তুলনাত ৩৯,৫৪৩ গৰাকী বেছি ।
৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত মুঠ ২,৪৪,৭২৫ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,১৭,৭৭১ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,২৬,৯৪৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১১ গৰাকী । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰ ৯,১৭২ গৰাকী বেছি ।
৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৮,১৫৮ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৫,৯৬৬ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,১২,১৮৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭ গৰাকী । সমষ্টিটোত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষৰ তুলনাত ৬২১৯ গৰাকী বেছি ।
৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯২,১৪৮ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৯১,৫৯২ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,০০৫৫২ গৰাকী আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটো মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮৯৬০ গৰাকী বেছি ।
৩৬ নং গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৯২,৬১৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৯৪,৩৪৫ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ৯৮,২৬৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩৯২৩ গৰাকী বেছি ।
৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,০৭,৬৪২ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৯৮,১৮৩ জন, মহিলা ভোটাৰ ১,০৯,৪৫২ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭ গৰাকী । মুখ্যমন্ত্রীৰ জালুকবাৰী সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১১,২৬৯ গৰাকী বেছি ।
উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত মুঠ ১২১৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰে দিছপুৰ সমষ্টিত ২৭২ টা, ডিমৰীয়াত ২৬২ টা, নিউ গুৱাহাটীত ২১৯ টা, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত ২১৮ টা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত ২৪৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো সমষ্টিতে এটাকৈ আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
জিলাখনত মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ১২০ টা । ইয়াৰে দিছপুৰ সমষ্টিত ২১ টা, ডিমৰীয়াত ৯ টা, নিউ গুৱাহাটীত ৩০ টা, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেলত ৩৯ টা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত ২১ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । দিছপুৰ সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, জালুকবাৰী সমষ্টিত তিনিগৰাকী, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, ডিমৰীয়া সমষ্টিত পাঁচগৰাকী আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ৯ এপ্ৰিলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ মে'ত ভোট গণনাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
