কুনকী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ: ভোটগ্ৰহণৰ নিশাই পাণবজাৰ থানালৈ আহিল অজাপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী
পাণবজাৰ থানাত কুনকী চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ চ’ছিয়েল মিডিয়া ইউনিটৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে এই গোচৰ ৷ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : April 10, 2026 at 10:27 AM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত ৷ ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভোটাৰে প্ৰায় ৮৫ শতাংশ ভোটদানেৰে সৃষ্টি কৰিলে অভিলেখ । ভোটগ্ৰহণৰ পাছতেই এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ । তেওঁ হৈছে মধ্য় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুনকী চৌধুৰী ।
পাণবজাৰ থানাত কুনকী চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ চ’ছিয়েল মিডিয়া ইউনিটৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে এই গোচৰ ৷ ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগত এই গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷
সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি কুনকীয়ে লিখিছে, ‘‘মোৰ আৰু আমাৰ সামাজিক মাধ্যম টীমৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷ সেয়েহে মাজনিশা আৰক্ষীয়ে আমাৰ সতীৰ্থসকলক আটক কৰিছে ৷ মই মোৰ ভাষ্য আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিবলৈ বৰ্তমান থানাতে অপেক্ষা কৰি আছো কাৰণ আইন অনুসৰি ৰাতি আৰক্ষীয়ে মহিলাৰ ভাষ্য গ্ৰহণ নকৰে ৷ কিন্তু এটা কথা সজোৰে কওঁ, আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোনো নিয়মক অসন্মান কৰা নাই, আৰম্ভণিৰে পৰা আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিটো নিয়ম সততাৰে পালন কৰি আহিছো ৷ শাসনাধিষ্ঠ দলটোৱে আমাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দেখি শংকিত হৈছে আৰু এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’
ভিডিঅ’টোত কুনকীয়ে কয়, ‘‘এখন এজাহাৰ দাখিল হৈছে আমাৰ বিৰুদ্ধে ৷ এজাহাৰত কোৱা হৈছে আমি কিছুমান নিয়ম ভংগ কৰিছো ৷ আমি সকলোৱেই দেখিছো বিজেপি চৰকাৰে কিমান নিয়ম পালন কৰে ৷ মই মনোনয়ন দাখিলৰ দিনাও নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধি অনুসৰি সকলো ৰেলী বাতিল কৰি অকলেই গৈছিলো ৷ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাও আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম মানি চলিছো ৷ এইবোৰ কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈ, কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আমাক ভয় খুৱাবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে ৷ আচলতে তেওঁলোকে ভয় খাইছে, সেয়ে এইবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, কুনকী চৌধুৰী হৈছে এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী ৷ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে কুনকী চৌধুৰী ৷ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ঠিক পিছৰে পৰাই কুনকী চৰ্চালৈ আহিছিল ৷ মধ্য গুৱাহাটীত এগৰাকী হিন্দীভাষী বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে কুনকীৰ দৰে নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি থিয় দিয়া কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷
কিন্তু যিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুনকীৰ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ তুলি সমালোচনাত্মক হৈ পৰে, সেই দিনাৰ পৰাই কুনকীক লৈ চৰ্চা বৃদ্ধি পায় ৷ সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে কুনকীৰ সমৰ্থনত মাত মতা পৰিলক্ষিত হয় ৷ ৰাজনীতিত তেনেই শিশু কুনকীয়ে কিছু পৰিমাণে হ’লেও প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হ’ল বিজয় গুপ্তাক ৷ এতিয়া কুনকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা কাৰ্যক লৈ পুনৰ এক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৮৫.১৩ শতাংশ ভোটদানেৰে অভিলেখ : ইভিএমত বন্দী ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য