নিৰ্বাচনী আচৰণ ভংগ: কাৰ্বি আংলঙত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল, প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ

নিৰ্বাচনী আচৰণ ভংগ: কাৰ্বি আংলঙত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল, প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
Published : April 9, 2026 at 2:57 PM IST
নিউজ ডেস্ক: ৰাজ্যত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । তাৰ মাজতেই কাৰ্বি আংলং জিলাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এক বিশেষ ভিডিঅ‘ ৷ এই ভিডিঅ‘টো শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৷ য’ত এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত চলি থকা নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাৰ অধীনত তৎক্ষণাত এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । অধিক তথ্য লাভৰ বাবে আৰু অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী আইন উলংঘা কৰিলে উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া যাতে মুক্ত, নিকা, আৰু স্বচ্ছভাৱে চলি থাকে, তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ মাজেৰে চলি আছে, আৰু এই নিৰ্বাচনৰ অখণ্ডতা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন যাতে নিকাভাৱে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ ভোটকেন্দ্ৰ সমূহৰ প্ৰতিটো কাম-কাজ ডিজিটেলভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে স্ক্ৰীণিঙৰ জৰিয়তে ৷ তাৰ মাজতেই কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
ভোটদানৰ বাবে যোৱা ভোটাৰসকলক ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ ম’বাইলফোন নিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো দুষ্টচক্ৰই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ এনে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:
নদুৱাৰত ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে শোকাৱহ ঘটনা : নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ মৃত্যু