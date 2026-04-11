ETV Bharat / politics

ষ্ট্ৰং ৰূমত আৱদ্ধ লখিমপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ২৫ জন প্রার্থীৰ ভাগ্য

তিনি তৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত অপেক্ষা ৪ মে'ৰ ভোটগণনালৈ ।

fate of candidates across five assembly constituencies in the Lakhimpur district is currently sealed in strong rooms
ষ্ট্ৰং ৰূমত আৱদ্ধ লখিমপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ২৫ জন প্রার্থীৰ ভাগ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : ৰাজ্য়ত ভোটযুদ্ধৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে ইভিএমত বন্দী হ'ল প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য । ইভিএমসমূহ আৱদ্ধ ষ্ট্ৰং ৰূমত । এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা মাথোঁ ৪ মে'ৰ ভোটগণনালৈ ।

ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ২৫ জন প্রার্থীৰ ভাগ্য আৱদ্ধ হৈ আছে লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰং ৰূমত । তিনিতৰপীয়া সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত আছে এই ষ্ট্ৰং ৰূমটো ।

জিলাখনৰ ৭৩ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি, ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টি, ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টি, ৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টি আৰু ৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ বিভিন্ন দলৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলে এই ষ্ট্ৰং ৰূমৰ ওপৰত ৰাখিছে তীব্ৰ দৃষ্টি ।

প্ৰায় পষেকজোৰা উৎসৱমুখৰ নিৰ্বাচনী পৰিবেশ এতিয়া নিজম পৰিল । যোৱা ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্রহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পুর্ণ হোৱাৰ লগে লগে উত্তাল হৈ থকা নিৰ্বাচনী পৰিবেশ নিজম পৰে । লখিমপুৰত লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে ষ্ট্ৰং ৰূম । অসম আৰক্ষী,অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ উপৰি আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ লোককো নিয়োগ কৰা হৈছে এই স্থানত ।

আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই ষ্ট্ৰং ৰূমৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ উপৰি ইয়াৰ চৌহদৰ বাহিৰত অহৰহ মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে । এনেদৰে কঠোৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত ষ্ট্ৰং ৰূমত ২৫ জন প্রার্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে ইভিএমত । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ এজেণ্টো আছে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ নিৰীক্ষণত ।

এই সন্দৰ্ভত এটা দলৰ নিৰীক্ষকে কয়, "ষ্ট্ৰং ৰূমৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সুন্দৰ । ক'তো একো বিসংগতি বা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সুৰুঙা নাই । সুন্দৰভাৱে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হৈছে । পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাটো সুন্দৰ হৈছে ।"

ইতিমধ্য়ে সকলোৰে জ্ঞাত যে, আগন্তুক ৪ মে'ত ভোটগণনা কৰা হ'ব । লখিমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল ৮,৪৩,০০৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৪,২২,২৯৯ জন পুৰুষ আৰু ৪,২০,৬৯৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সংখ্যা হ’ল ৯ গৰাকী । এইসকলেই নিৰ্ণয় কৰিছে ২৫ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য় ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ইভিএম
লখিমপুৰ সমষ্টি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.