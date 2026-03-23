সকলোৰে পদুমলৈহে মন ! প্ৰাক্তন আছু নেতা, আম আদমি পাৰ্টীৰ নেত্ৰীৰ লগতে শতাধিকৰ বিজেপিত যোগদান
বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসৰ নিৰ্বাচনী সভাত একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতাই বিজেপিত যোগদান কৰে ৷
Published : March 23, 2026 at 1:30 PM IST
বিশ্বনাথ: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজনৈতিক দলসমূহত যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে ৷ কোনোৱে যদি নিৰ্বাচনী টিকট নাপাই দল সলাইছে, আন কোনোৱে আকৌ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ ইচ্ছাৰে মন পছন্দৰ দলত যোগদান কৰিছে ৷ মুঠতে চাৰিওফালে আপুনি দেখিবলৈ পাব দলীয় যোগদান কাৰ্যসূচী ৷
দেওবাৰে বিহালীতো অনুৰূপ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক প্ৰাক্তন সভাপতি তথা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ উপস্থিতিত দেওবাৰে সহস্ৰাধিক কৰ্মীক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰে বিহালীৰ আছু নেতা অতনু শইকীয়াৰ লগতে প্ৰাক্তন আছু নেতা অৰূপ তামুলী, আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেত্ৰী পল্লৱী বৰুৱা নাথৰ লগতে আছা নেতা বিপুল তাঁতীয়ে । একাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়েও আছু নেতাগৰাকীৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে, বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ জিলা সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল অতনু শইকীয়া ৷
দেওবাৰে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ উপস্থিতিত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক বিপুল তাঁতী, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদ তথা সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক অতনু শইকীয়া, বিহালী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক অৰূপ তামুলী, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পল্লৱ দাসৰ লগতে আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেত্ৰী পল্লৱী বৰুৱা নাথে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ।
প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাসকলৰ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই এনেদৰে কয়, ‘‘বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শৰ লগতে বিজেপি দলে ৰাজ্যখনত কৰা উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ দলত যোগদান কৰে ছাত্ৰনেতাসকলে ৷ যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে বিহালী সমষ্টিৰ বিজেপি অধিক শক্তিশালী হ’ব ৷’’
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দলটোত যোগদান কৰা জাতীয়তাবাদী নেতা অতনু শইকীয়াই কয়, ‘‘বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম আগুৱাই গৈছে ৷ আমি যিবোৰ ৰাজনীতিৰ দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত জনাইছিলো, সেই দাবীৰ প্ৰতি আমাক সঁহাৰি জনাইছে বাবে বিজেপিত যোগদান কৰিছো ৷ অতনু শইকীয়াৰ দৰে অনুৰূপ মন্তব্য আগবঢ়াই ন-বিজেপি পল্লবী বৰুৱা নাথে ৷
