ডিমৰীয়াৰ দায়িত্ব কেৱল তপন দাসৰে নহয়, মোৰো আছে : ডিমৰীয়াত প্ৰচাৰ চলাই ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষে

ডিমৰীয়াৰ দায়িত্ব কেৱল তপন দাসৰে নহয়, মোৰো আছে : ডিমৰীয়াত প্ৰচাৰ চলাই ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষে
ৰাজ্যত এনডিএই ৯০-১০০ খন পাব আৰু বিৰোধীয়ে ২৫ খনৰো তলত পাব । ডিমৰীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই দাবী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : April 5, 2026 at 7:55 PM IST
সোণাপুৰ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিমৰীয়া সমষ্টিতো বিজেপি মিত্ৰজোঁটে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ হৈ ইজনৰ পিছত সিজন শীৰ্ষ নেতাই প্ৰচাৰ চলাইছে ।
তাৰ মাজতে দুৰুঙত এনডিএ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত বিজয় সংকল্প সভাৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাকে ধৰি বিজেপি আৰু অগপৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে । এই সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰাৰ লগতে বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, সেয়া আখৰে আখৰে পালন কৰে । কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সেয়া পাব বুলি আপোনালোকে ভাবেনে ? কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি দেখুৱাইছে । যোৱা ৫ বছৰত ৰাস্তা-ঘাটৰ ব্যাপক উন্নতি হৈছে ।"
বান আৰু খহনীয়া সমস্যা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি কয় যে ৰাজ্যত যোৱা ৫ বছৰত ১০০০ কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৬ মাহৰ ভিতৰত বাকী থকা ১২০ কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কামো সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । বিশেষকৈ ডিমৰীয়া আৰু জাগীৰোডৰ মথাউৰিৰ কামক তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলিও ঘোষণা কৰে ।
নিযুক্তি প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আগন্তুক দিনত চৰকাৰে ২ লাখ চাকৰিৰ দিয়াৰ কথা কৈছে যদিও আঢ়ৈ লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছৰ দিনত টকা দিহে চাকৰি পোৱা গৈছিল, কিন্তু এতিয়া মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ১০ লাখ যুৱক-যুৱতীক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে ৫ লাখকৈ টকা প্ৰদানৰ লক্ষ্য হাতত লোৱা হৈছে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ঘোষণা কৰে যে চৰকাৰ পুনৰ গঠন হ'লে বছৰত দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও ডিমৰীয়াৰ খোৱাপানী আৰু পথৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেওঁ বিশেষ দায়িত্ব ল'ব বুলিও ৰাইজক কথা দিয়ে । তেওঁ কয়, "ডিমৰীয়াৰ দায়িত্ব কেৱল ডঃ তপন দাসৰে নহয়, পীয়ুষ হাজৰীকাৰো দায়িত্ব ।"
কংগ্ৰেছক ভোট দি কোনো লাভ নাই বুলি দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এইবাৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসমৰ ভিতৰতে অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিব ।
ইফালে সাংবাদিকৰ সন্মুখতো মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰীকাই বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছ বুলিয়ে নহয় বিৰোধী ক'তো নাই । নামনি অসমৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ বাহিৰে আমাৰ বিজয় নিশ্চিত, ৰেকৰ্ড সংখ্যক আসনত এনডিএ জিকিব । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । এইবাৰ বিৰোধীয়ে ২৫ খন মানহে আসন পাব । কংগ্ৰেছে বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ আসনখনো পাব নে নাই সন্দেহ আছে ।"
উল্লেখ্য যে ডঃ তপন দাসৰ সমৰ্থনত আয়োজিত এই বিজয় সংকল্প সভাত দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাইও অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজক এনডিএৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । এই সভাত সহস্ৰাধিক সমৰ্থক উপস্থিত থাকে ।
