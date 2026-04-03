মধ্য অসমৰ ১৩ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ : কোন আগত কোন পাছত, ক’ত কিমান প্ৰত্যাহ্বান
Published : April 3, 2026 at 6:38 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র পাঁচটা দিনহে বাকী । ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৰাজ্যৰ মুঠ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী ভোটাৰে । পাঁচ বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিব ১২৬ গৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ।
ৰাজ্যৰ ২,৫০,২১,৪১৩ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত আছে ১,২৫,১৬,৫৯১ জন পুৰুষ আৰু ১,২৫,০৪,৫০১ গৰাকী মহিলা আৰু ৩২১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । প্ৰতিটো দলৰে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য ।
প্ৰাৰ্থীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈ পৰিছে । দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্ৰতী হৈ আছে । উজনি-নামনি, বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোতে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট তথা নিৰ্বাচনী সমীকৰণে বিশেষ গতি লাভ কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ মধ্য অসমতো নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাক সামৰি মধ্য অসমৰ তিনিখন জিলাত আছে মুঠ ১৩টা সমষ্টি । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ সামগ্ৰিকভাৱে মধ্য অসমত হ্ৰাস পাইছে এটা সমষ্টি । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত ২০২১ চনৰ তুলনাত এইবাৰ সমষ্টিৰ গাঁথনিগত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । যাৰ প্ৰভাৱ মধ্য অসমৰ সমষ্টিসমূহতো পৰিছে । বিগত নিৰ্বাচনত মুঠ ১৪ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৭ টা বিজেপিয়ে, ৪ টা কংগ্ৰেছে, দুটা এআইইউডিএফ দলে আৰু এটা সমষ্টি অগপই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰহা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে বিজেপিক সমৰ্থন দিয়াত মধ্য অসমত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ হ্ৰাস পাইছিল ।
সম্প্ৰতি মধ্য অসমৰ ১৩ টা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান জোৰদাৰ হৈ পৰিছে । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰণত নামি পৰিছে শাসক-বিৰোধী তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকল । বিভিন্ন সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান সময়ত মধ্য অসমৰ ৭টা সমষ্টিত এইবেলিও বিৰোধীতকৈ বহু আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী । সমষ্টিকেইটা হ’ল জাগীৰোড, মৰিগাঁও, বঢ়মপুৰ, নগাঁও-বটদ্ৰৱা, ৰহা, হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টি । অৱশ্যে ৰহাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উৎপল বণিয়াই বিজেপি প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বুলি বহুতেই ধাৰণা কৰিছিল যদিও সমষ্টিটোত বাস্তৱত সেয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বঢ়মপুৰ সমষ্টিটো বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ সন্মুখত বিশেষ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই । বাকী ৫ সমষ্টিত বিজেপিয়ে একপক্ষীয় যুঁজ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ইফালে কলিয়াবৰত এইবাৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী তথা দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গৌড় আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাৰ পৰা কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । অৱশ্যে শেষ মুহূৰ্তত অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই জয়লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । লাহৰীঘাট সমষ্টিত এইবাৰ সহজ নহ’ব বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলীয় প্ৰাৰ্থী আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন । কাৰণ সমষ্টিটোত এআইইউডিএফৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ছিদ্দিক আহমেদে ।
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছৰ আছিফ মহম্মদ নাজাৰৰ হাতত মাথোঁ ২০২৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানতহে পৰাজিত হৈছিল তেতিয়াৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদ । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনতো এআইইউডিএফৰ হৈ লাহৰীঘাটত নিৰ্বাচন খেলি ছিদ্দিক আহমেদে লাভ কৰিছিল ৫২ হাজাৰ ভোট । এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনক পৰাজিত কৰি এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীজন জয় হ’লেও আচৰিত হ’বলগীয়া একো নহ’ব ।
ইফালে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত বৰ্তমানলৈকে যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী তথা দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল । বদৰুদ্দিন আজমলৰ সন্মুখত বিশেষ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই অসম জাতীয় পৰিষদৰ তথা বিৰোধী মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীয়ে । আনহাতে অসমত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভোট আদায় কৰাৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমলৈ আনিছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক । বৰ্তমান সাংসদগৰাকীয়ে অসমলৈ আহি এআইইউডিএফৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই আছে । ইফালে চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ অগ্ৰগতিৰ বিপৰীতে ধিং সমষ্টিত ৰাইজৰ দল আৰু এআইইউডি এফৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে মধ্য অসমৰ ১৩ সমষ্টিত আছে মুঠ ৬৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । তাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত আৰু সৰ্বনিম্ন দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে হোজাই আৰু জাগীৰোড সমষ্টিত । এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত চলিছে ভোটযুদ্ধৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ৯ এপ্ৰিলত ভোটাৰে এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু ভাগ্যৰ ফলাফল ওলাব ৪ মে'ত ৷
