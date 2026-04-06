মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ নীৰৱতাৰ সময় : বন্ধ হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান

মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ নীৰৱতাৰ সময় : বন্ধ হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান
Published : April 6, 2026 at 10:59 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুংগত উঠা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মঙলবাৰে বিয়লি ৫ বজাত সামৰণি পৰিব । নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা বিবৃত্তি অনুসৰি অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নীৰৱতাৰ সময় ৭ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়া ভোটগ্ৰহণ সমাপ্তিৰ ৪৮ ঘণ্টা আগতে আৰম্ভ হ’ব । জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ ৰ ধাৰা ১২৬ অনুসৰি এই ব্যৱস্থা বলবৎ কৰা হৈছে ।
এই নীৰৱতাৰ কালছোৱাত ৰাজহুৱা সভা, শোভাযাত্ৰা তথা আন আন প্ৰচাৰমূলক কাৰ্যসূচীকে ধৰি সকলো ধৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । তদুপৰি বৈদ্যুতিন বা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী বিষয়বস্তু প্ৰচাৰ কৰাও এই সময়ছোৱাত নিষিদ্ধ থাকিব । নীৰৱতাৰ সময়ত বাল্ক এছ এম এছ, ফোন কল বা সামাজিক মাধ্যম আদি যিকোনো মাধ্যমেৰে ভোট বিচৰা নিষিদ্ধ থাকিব ।
তদুপৰি এই সময়চোৱাত ভোটাৰসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আনহাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়সীমা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা আহি উপস্থিত থকা আৰু সংশ্লিষ্ট সমষ্টিৰ ভোটাৰ নোহোৱা ৰাজনৈতিক কৰ্মী আৰু দলীয় কৰ্মীসকলে সমষ্টিৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰিব । কিয়নো প্ৰচাৰকাল শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে মুক্ত আৰু নিৰপেক্ষ ভোটগ্ৰহণৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত কৰিব পাৰে । সেয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে জিলা নিৰ্বাচনী প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক এনে সকলো কৰ্মচাৰী আৰু দলীয় ব্যক্তিসকলে প্ৰচাৰকাল সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ত্যাগ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
তদুপৰি এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছে যে জন প্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ৰ ধাৰা ১২৬(১)(খ) অনুসৰি, ভোটগ্ৰহণ সমাপ্তিৰ সময়ৰ আগৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম যেনে - টেলিভিছন, চিনেমাট’গ্ৰাফ বা অনুৰূপ যন্ত্ৰ যোগে যিকোনো নিৰ্বাচনী বিষয়বস্তু, মতামত সমীক্ষা (Opinion Poll) বা অন্য যিকোনো সমীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰচাৰ কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ।
অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে সকলো প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী, ৰাজনৈতিক দল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহক তেওঁলোকৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলক নীৰৱতাৰ সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধাজ্ঞাসমূহ মানিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । এই বিধি-নিষেধসমূহ উলংঘন কৰিলে আইনমতে দণ্ডনীয় হ’ব ।
ইফালে বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰা হৈছে । ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি ৫ বজাৰ পৰা ৯ এপ্ৰিলৰ বিয়লি ৫ বজালৈ আৰু ৪ মে'ৰ ভোটগণনাৰ দিনটোত গণনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰা হৈছে । উক্ত সময়ছোৱাত সকলো পাইকাৰী তথা খুচুৰা সুৰাৰ বিপণি, পণ্যাগাৰ, ভাৰতত নিৰ্মিত বিদেশী সুৰা তথা দেশীয় সুৰাৰ দোকান আদি বন্ধ থকাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সুৰাৰ সৰবৰাহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব । তদুপৰি ক্লাব, বাৰ, হোটেল, ক্ষুদ্ৰ সুৰা প্ৰস্তুত কেন্দ্ৰ, থলুৱা সুৰাৰ কাৰখানা আদি বন্ধ ৰাখিব লাগিব ।
প্ৰশাসনে সকলো অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ব্যৱসায়ী তথা জনসাধাৰণক এই নিৰ্দেশ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে আদেশ অমান্য কৰিলে আইন অনুসৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জনোৱা হৈছে ।
