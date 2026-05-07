অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: কোন জিলাই কিমান পৰিমাণে লাভ কৰিলে পোষ্টেল ভোট
ৰাজ্যৰ মুঠ ৩৫ জিলাত পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ১,৩১,২৫৯ টা ৷ এই সংখ্যা নগাঁও জিলাত সৰ্বাধিক আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত সৰ্বনিম্ন ৷
Published : May 7, 2026 at 4:47 PM IST
গুৱাহাটী: সদ্যঘোষিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়জয়কাৰ বিজেপিৰ ৷ বিৰোধী দল একলগ হৈও ৰুধিব নোৱাৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী অশ্বমেধৰ দুৰন্ত গতি ৷ গেৰুৱা দলটোৰ সন্মুখত ধূলিসাৎ হৈ পৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ৷
সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই মুঠ ১০২ খন আসন লাভ কৰে ৷ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসনহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ যাৰ বাবে হয়তো বিধানসভাত এইবেলি নাথাকিব কোনো বিৰোধী দলপতি ৷ বিৰোধী দলপতিৰ বাবে দলটোক প্ৰয়োজন আছিল ২১ খন আসনৰ ৷ পিছে সেয়া অৰ্জন কৰাত কংগ্ৰেছ ব্যৰ্থ হ’ল ৷
ভোটগ্ৰহণ বুলি সাধাৰণতে মনলৈ অহা এখন ছবি হৈছে শাৰী পাতি গৈ ভোটদান কৰাটো ৷ কিন্তু কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰিব পৰাৰ সুকীয়া ব্যৱস্থাও ৰাখিছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ বিশেষকৈ কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকা ভোটাৰৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম, শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত আৰু আশীৰ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনখন জিলাত কিমান পৰিমাণে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰা হৈছিল, তাক লৈ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
জিলা অনুসৰি পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ
সমগ্ৰ অসমৰ ৩৫ খন জিলাত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে মুঠ ১,৩১,২৫৯ টা ভোট লাভ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত নগাঁৱত সৰ্বাধিক ৮,০২৫ টা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সৰ্বনিম্ন ৯৫২ টা ভোটদান কৰা হৈছিল ৷ বাকী জিলাসমূহৰ পোষ্টেল ভোটৰ পৰিসংখ্যা এনেধৰণৰ-
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, বজালী জিলাত লাভ কৰা পোষ্টেল ভোটৰ সংখ্যা ৪,২৮১ টা ৷ তদুপৰি বাক্সা জিলাত ৩,৬৫৮ টা, বৰপেটা জিলাত ২,৯৪৮ টা, বিশ্বনাথত ২,৪৯৩ টা, বঙাইগাঁৱত ৪,২২৬ টা, কাছাৰত ৬,৭৮১ টা আৰু চৰাইদেউত ১,৪৮৮ টা ভোট পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা হৈছে ৷
আনহাতে, এই সংখ্যা চিৰাং জিলাত ৩,৪৯৯ টা, দৰঙত ৩,৭৭৭ টা, ধেমাজিত ৩,৫৬৭ টা, ধুবুৰীত ৪,৪৯১ টা, ডিব্ৰুগড়ত ৪,৬০৭ টা, ডিমা হাছাওত ১,৭১৫ টা আৰু গোৱালপাৰাত ২,৮৪১ টা ৷
গোলাঘাট জিলাত ৪,০৩০ টা ভোট, হাইলাকান্দিত ২,২৯০ টা ভোট, হোজাই জিলাত ৩,৯৫১ টা, যোৰহাটত ৫,৮৬৯ টা, কামৰূপত ৫,০৮২ টা, কামৰূপ মেট্ৰ’ত ৪,৪৬৮ টা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত ২,৯৯৮ টা ভোট পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা হৈছে ৷
তদুপৰি, কোকৰাঝাৰত ৬,০১৭ টা ভোট, লখিমপুৰত ৪,৩৬৩ টা, মাজুলীত ১,৬০১ টা, মৰিগাঁৱত ৩,০৩৯ টা, নগাঁৱত সৰ্বাধিক ৮,০২৫ টা, নলবাৰীত ৩,২৫৯ টা আৰু শিৱসাগৰত ৩,৮১৯ টা ভোটেই পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা হৈছিল ৷
সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাত ৫,৪৭৬ টা, দক্ষিণ শালমাৰাত ১,৩০২ টা, শ্ৰীভূমিত ৪,৯৩৯ টা, তামুলপুৰত ২,০২২ টা, তিনিচুকীয়াত ২,৯৫১ টা, ওদালগুৰিত ৪,৪৩৪ টা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সৰ্বনিম্ন ৯৫২ টা ভোট পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা হৈছিল বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে তথ্য সদৰী কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ মুঠ ৩৫ জিলাত পোষ্টেলযোগে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ১,৩১,২৫৯ টা ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে । বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে মুঠ ৫৬,৭৩৯ টা ভোট । আনহাতে, দ্বিতীয় সৰ্বাধিক পোষ্টেল ভোট লাভ কৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷ দলটোৱে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ২৭,৮৪৩ টা ৷
