মঙলবাৰে তেজপুৰত ৰাজনাথ সিং : বাণ নগৰীত ন’ ড্ৰোণ জ’ন ঘোষণা
ৰাজনাথ সিঙৰ জনসভা আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ড্ৰোণ বা Unmanned Aerial Vehicle(UAV) ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST
তেজপুৰ : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেজপুৰ ভ্ৰমণ কৰিব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙৰ তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যাপক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ৷
বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে সোমবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বাণ নগৰীত ড্ৰোণ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ৩১ মাৰ্চ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজনাথ সিঙৰ জনসভা আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ড্ৰোণ বা Unmanned Aerial Vehicle(UAV) ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ তেজপুৰৰ কলেজিয়েট ফিল্ড আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভত স্থাপন কৰা অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
ভি আই পিৰ সুৰক্ষা, সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সদৰী কৰিছে । এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙৰ সমগ্ৰ ভ্ৰমণকালতে বলবৎ থাকিব । প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, এই আদেশ উলংঘা কৰিলে প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই আদেশ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহ সঠিকভাৱে পালন কৰা হয় ৷
মুঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যলৈ আহিছে এজনৰ পিছত আনজন হাই প্ৰফাইল ৰাজনীতিবিদ ৷ সেয়া লাগিলে শাসকীয় দলৰে হওক বা বিৰোধীয়ে হওক ৷
