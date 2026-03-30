মঙলবাৰে তেজপুৰত ৰাজনাথ সিং : বাণ নগৰীত ন’ ড্ৰোণ জ’ন ঘোষণা

ৰাজনাথ সিঙৰ জনসভা আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ড্ৰোণ বা Unmanned Aerial Vehicle(UAV) ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।

ৰাজনাথ সিঙৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST

তেজপুৰ : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেজপুৰ ভ্ৰমণ কৰিব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিঙৰ তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যাপক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ৷

বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে সোমবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বাণ নগৰীত ড্ৰোণ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।

চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ৩১ মাৰ্চ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজনাথ সিঙৰ জনসভা আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ড্ৰোণ বা Unmanned Aerial Vehicle(UAV) ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ তেজপুৰৰ কলেজিয়েট ফিল্ড আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভত স্থাপন কৰা অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।

শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

ভি আই পিৰ সুৰক্ষা, সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সদৰী কৰিছে । এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সিঙৰ সমগ্ৰ ভ্ৰমণকালতে বলবৎ থাকিব । প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে, এই আদেশ উলংঘা কৰিলে প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই আদেশ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে নীতি-নিৰ্দেশনাসমূহ সঠিকভাৱে পালন কৰা হয় ৷

মুঠৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেজপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যলৈ আহিছে এজনৰ পিছত আনজন হাই প্ৰফাইল ৰাজনীতিবিদ ৷ সেয়া লাগিলে শাসকীয় দলৰে হওক বা বিৰোধীয়ে হওক ৷

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ড্ৰোণ উৰণত নিষেধাজ্ঞা
ৰাজনাথ সিঙৰ তেজপুৰ ভ্ৰমণ
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়
