অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ধুবুৰীৰ সীমান্তত আৰক্ষীৰ ব্যাপক সতৰ্কতা

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী ।

Assam Assembly Election 2026
ধুবুৰীৰ সীমান্তত আৰক্ষীৰ ব্যাপক সতৰ্কতা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 5:11 PM IST

ধুবুৰী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছে । বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও অনা হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী । বিশেষকৈ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নিশ্ছিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । ধুবুৰী জিলাৰ সমীন্ত অঞ্চলতো আৰক্ষীয়ে ব্যাপক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে । জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান অব্যাহত আছে ।

ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টি ক্ৰমে ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, বিৰসিং জৰুৱা আৰু বিলাসীপাৰাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী জিলাখনত আইন-শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলা আৰক্ষীয়ে কেনেদৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, আৰক্ষীয়ে সীমান্ত এলেকা বা দুৰ্গম এলেকাত নিৰ্বাচনৰ বতৰত কেনেদৰে চলাইছে তালাচী অভিযান সেই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।

ধুবুৰীৰ সীমান্তত আৰক্ষীৰ ব্যাপক সতৰ্কতা (ETV Bharat)

ধুবুৰী জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱাশীষ বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "জিলাখনৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত আৰক্ষীয়ে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে । ভাৰত-বাংলাদেশ আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত ধুবুৰী জিলাত ৮৫ টা প'লিং ষ্টেচন লাগি আছে । বিশেষকৈ গোলকগঞ্জ, আগমনি আদি এলেকাত আছে । ধুবুৰীৰ আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত এলেকাত আৰক্ষীয়ে নিতৌ টহলৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ব্যাপক তালাচী অভিযানো চলাই আছে ।" বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা আৰক্ষী তথা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক নিৰ্দিষ্ট স্থানত মোতায়েন কৰা হৈছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে জনাইছে ।

Assam Assembly Election 2026
সীমান্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ টহল
Assam Assembly Election 2026
সীমান্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ টহল (ETV Bharat)

আনহাতে ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতেও বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা আৰক্ষীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

