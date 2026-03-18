মই কেতিয়াও বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দললৈ নাযাওঁ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 'ভৱিষ্যদ্বাণী' নস্যাৎ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 8:33 PM IST

গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী তথা জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগে জোঁকাৰণি তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ’ৰাত ৷ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পাছত বুধবাৰে নতুন দিল্লীত বিজেপিত যোগদান কৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে ৷

তাৰ পাছতেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা তথা অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ দৰেই দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিয়ে ৷

দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰিৰ নিজা বাসভৱনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ এজন নেতা, তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আজি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত চামিল হ’ল ৷ তেখেতৰ এই কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ ঘটনাক মই দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰিব বিচাৰোঁ ৷ প্ৰায় তিনি দশকজুৰি তেখেতে দলৰ প্ৰতি যেনেদৰে সেৱা আগবঢ়াইছিল, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ দলেও তেওঁক বহুখিনি সুযোগ-সুবিধা দিছিল ৷ তাৰ পিছতো এনেদৰে দলত্যাগ কৰা বিষয়টো মই সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৷’’

‘‘আমাৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰি তেখেতে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ পৰিপন্থী বিজেপি দলত যোগদান কৰাটো আমাৰ সপোনৰো অগোচৰ আছিল ৷ তেখেতে যি ধৰণেৰে এই কাম কৰিলে, তাতকৈ মমতা বেনাৰ্জী বা দাক্ষিণাত্যৰ একাংশ নেতাই যিদৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব নোৱাৰি নিজাববীয়াকৈ বিজেপি বিৰোধী এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল, তেনে স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হলেও মই সুখী হ’লোহেঁতেন ৷ অথবা নিৰপেক্ষ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷ এইটো সঠিক সিদ্ধান্ত বুলি মই নকওঁ ৷ তেখেতৰ ইয়াৰ ফলত কি ভৱিষ্যৎ ৰাজনীতি হ’ব সেয়া সময়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷’’ শইকীয়াই লগতে কয় ৷

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব বুলি কৰা এক মন্তব্য সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ ক্ষেত্ৰতো বহু কথা ওলাই আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি আছে বুলি মই শুনা পাইছোঁ ৷ বিজেপিৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ আদৰ্শ মই কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ ৷ মই মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ আদৰ্শৰে কলেজীয়া দিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছত আছোঁ আৰু এই আদৰ্শত অবিচল হৈ থাকিম ৷ দলত্যাগৰ কথা বিভিন্নজনে বিভিন্ন মাধ্যমত কৈ আছে, সেয়া খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ মই কেতিয়াও এনে কথা ভবা নাই ৷ আমাৰ দলৰ কৰ্মীক হতাশ কৰিবলৈ এয়া অপচেষ্টা ৷ মই বিজেপিৰ দৰে নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে সংবিধান সংশোধন কৰিব খোজা এটা দলৰ প্ৰতি কেতিয়াও সমৰ্থন আগনবঢ়াওঁ ৷’’

শেষত কংগ্ৰেছৰ নীতি-আদৰ্শৰে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিক হিচাপে কাম কৰি যাব বুলিও দৃঢ়তাৰে কয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷

