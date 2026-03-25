মই আকৌ কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, মোৰ পৰিবাৰৰতো পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো লিংক নাই : মুখ্যমন্ত্ৰী
নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । কংগ্ৰেছে পাকিস্তান, বাংলাদেশত চৰকাৰ কৰিব । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : March 25, 2026 at 7:41 PM IST
নগাঁও: নিৰ্বাচন সমাগত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ৷ শাসকীয় বিজেপি দলে ইতিমধ্যে যুদ্ধগতিৰে প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বুধবাৰে নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ নগাঁৱৰ পৰা মাত্ৰ ডেৰ ঘণ্টাত গুৱাহাটী পাব পৰাকৈ অহা পাঁচ বছৰত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ছয়লেনযুক্ত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে’ । নগাঁৱত গঢ়ি তোলা হ’ব ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান । প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিৰ্মাণ কৰা হ’ব উৰণসেতু । নগাঁৱত এইসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোটাইগাঁৱৰ ভোটাই ডেকা খেলপথাৰত প্ৰায় ২০ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত অহা পাঁচ বছৰত দুই লাখ চাকৰি প্ৰদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ সকীয়নি প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “এতিয়া অসমীয়াৰ ওপৰত কথা ক’বলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নোহোৱা হৈছে । অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আৰু কোনেও ৰঙাচকু দেখুৱাব নোৱাৰিব । মই ইতিমধ্যেই কামিহাঁড় ভাঙি পেলাইছোঁ । নগাঁৱত গঁড় হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ নেতায়ো চকু তল কৰি ওলাব লাগিব । এই পাঁচ বছৰত কমিহাঁড় ভাঙিলে, অহা পাঁচ বছৰত সম্পূৰ্ণ সমান কৰি দিম । যাতে অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি কোনেও ৰঙাচকু দেখুৱাব নোৱাৰে ।”
এইবাৰ মানুহে হিয়া উজাৰি বিজেপিক ভোটদান কৰিব বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বিৰোধীয়ে নতুন বৰ অসম গঢ়াৰ প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “আমাক লাগে চাওলুং চ্যুকাফা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰ অসম । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে বাংলাদেশীবিলাকক লৈ নতুন বৰ অসম গঢ়িব ।”
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কংগ্ৰেছত স্থান দিয়া নহ’ব বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “কংগ্ৰেছে ভাৰতত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছে পাকিস্তানত বা বাংলাদেশতহে চৰকাৰ কৰিব । মই কংগ্ৰেছত যোৱাৰ কথা নাহে কাৰণ মোৰ পৰিবাৰৰ পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো লিংক নাই ।”
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান সীমিত বুলি ৰাজেন গোহাঁইয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ কয়, “ইমান দিনে ৰাজেন গোহাঁইয়ে মোক সমালোচনা কৰিলে ৷ এইবাৰ ৰাজেন গোহাঁইক বঢ়মপুৰৰ ৰাইজে উত্তৰ দিব । ইমান দিনে বাতৰিত চলি আছিল । এইবাৰ ৰাইজৰ ক’ৰ্টত আহিছে । এইবাৰ ৰাইজে প্ৰমাণ দিব, ৰাইজে মোক ভাল পায় নে ৰাজেন গোহাঁইক ভাল পায় ।”
নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দুৰ্লভ চমুৱাই WhatsApp মেছেজ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ টিকট লাভত ৯০ শতাংশ মোৰ অৱদান আছে ।’’ আনহাতে অসমত বৰ্তমান বিৰোধী আছে বুলি সাংবাদিকে সুধিলেহে গম পাই বুলিও কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৷
লগতে পঢ়ক:
