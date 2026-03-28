অন্তঃকন্দলত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ, এইবাৰ অসমত বৃহৎ জয় হ’ব বিজেপিৰ: শিৱৰাজ সিং চৌহান

অন্তঃকন্দলত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ, এইবাৰ অসমত বৃহৎ জয় হ’ব বিজেপিৰ: শিৱৰাজ সিং চৌহান
অসমত বিজেপিৰ প্ৰতি জনতাৰ সমৰ্থনক ভৱেশ কলিতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফল বুলি কয় শিৱৰাজ সিং চৌহানে ।
By ANI
Published : March 28, 2026 at 8:29 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অসমলৈ সোঁত বৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ ৷ শনিবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত এক সমদলত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ ইফালে শনিবাৰে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰি ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শিৱৰাজ সিং চৌহানে ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে কংগ্ৰেছ এতিয়া দলীয় অন্তঃকন্দলত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে ৷
অসমত বিজেপিৰ এক উল্লেখযোগ্য জয়ৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে চৌহানে । ‘‘কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ লগতে সমন্বয়ৰ অভাৱ । বিজেপি, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা আৰু সমৰ্থন আছে । অসমত সৰ্ববৃহৎ জয় হ’ব ।’’ এএনআইক এইদৰে কয় চৌহানে ।
জনতাৰ সমৰ্থনক চৌহানে স্থানীয় বিজেপি নেতা ভৱেশ কলিতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফল বুলি কয় । তেওঁ লগতে কয় যে অঞ্চলটোত চলি থকা উন্নয়নমূলক কাম-কাজে বিজেপিৰ স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । চৌহানে আৰু কয় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই অসমত ১০০ খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰিব ৷
পি এম আৱাস যোজনাৰ সন্দৰ্ভত চৌহানে আশ্বাস দিয়ে যে নতুনকৈ জৰীপ কৰা হ’ব, তাৰ পিছত তালিকাৰ পৰীক্ষণ কৰা হ’ব । হিতাধিকাৰীৰ বাবে "পকী ঘৰ"ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয় । চৌহানে লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিজেপি চৰকাৰে অব্যাহত ৰখা উন্নয়ন আৰু কল্যাণমূলক আঁচনি, যেনে অৰুণোদয়ক লৈ জনসাধাৰণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট । অৰুণোদয়ৰ দৰে আঁচনিয়ে জীৱনক ৰূপান্তৰিত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ বিপৰীতে চৌহানে কংগ্ৰেছে জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব নোৱৰাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ আভ্যন্তৰীণ বিভাজনৰ বাবে সমালোচনা কৰি অসমত দলটোৱে প্ৰাসংগিকতা হেৰুৱাই পেলোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । বিজেপিৰ উন্নয়ন আৰু কল্যাণৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাই জনসাধাৰণৰ আস্থা অৰ্জন কৰিছে বুলি তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইফালে, শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত দশকত ৰাজ্যখনৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰশংসা কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ অবিৰত সফলতাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে "অসম আৰু পাঁচ বছৰলৈ ডবল ইঞ্জিন এন ডি এ চৰকাৰৰ বাবে সাজু ।’’
এক্সত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "যোৱা দশকত অসমৰ অগ্ৰগতি সকলোৱে চাব । ৰাজ্যখন বিভিন্ন খণ্ডত উন্নয়নমূলক অগ্ৰগতিৰ বাবে পৰিচিত । সেইবাবেই, অসমত গোটেই পথটো এন ডি এৰ বাবে পৰিচিত । আৰু পাঁচ বছৰলৈ ডবল ইঞ্জিন এন ডি এ চৰকাৰৰ বাবে সকলো সাজু ।"
‘‘মেৰা বুথ, সবছে মাজবুত সংবাদ - অসম’ৰ উদ্যোগত ৩০ মাৰ্চৰ দিনৰ ১ বজাত নমো এপত ভাৰ্চুৱেল ৰেলীৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি দলৰ কৰ্মী আৰু অসমবাসীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব । অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত ৯ এপ্ৰিলত একক পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে ৪ মে’ত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
