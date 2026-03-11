প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াৰ ৰহাক লৈ পৰিকল্পনা কি?

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াৰ ৰহাক লৈ পৰিকল্পনা কি?
মধ্য অসমৰ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ৰহাত কংগ্ৰেছ দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াক ৷ আগন্তুক নিৰ্বাচনলৈ কিদৰে সাজু হৈছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী, জানো আহক
Published : March 11, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : March 11, 2026 at 6:58 PM IST
নগাঁও: আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন গতিৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৷ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পৰা মিত্ৰতালৈ, ৰাজনৈতিক বিষয়ে দখল কৰিছে বাতৰিৰ শিৰোনাম ৷ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ দলো৷ ইতিমধ্যে ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে ৷
মধ্য অসমৰ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি ৰহাত দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিছে নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল বণিয়াক৷ ৰণথলীৰ বিখ্যাত কেঁচা সোণৰ গহনাৰ ব্যৱসসায়ৰ সৈতে জড়িত উৎপল বণিয়া ৷ ইতিমধ্যেই ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ প্ৰয়াস চলোৱা দেখা গৈছে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ৷
উৎপল বণিয়া সম্পৰ্কে সংক্ষিপ্তকৈ কিছু কথাঃ
১৯৯০ চনত কেঁচা সোণৰ গহনাৰ বাবে অসম ভিতৰতে প্ৰসিদ্ধ নগাঁও জিলাৰ ৰণথলীত জন্ম হৈছিল উৎপল বণিয়াৰ৷ 2006 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ২০০৮ চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হয়৷ তাৰ পাছতেই ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি জেট এয়াৰৱেইজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট মেণ্টেইনেন্স ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ ইনচার্জ হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে বণিয়াই ৷ ছাত্ৰ অৱস্থাত তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰো সদস্য আছিল ৷
২০১৩ চনত প্ৰথম ভাগতে অভিযন্তাৰ চাকৰি এৰি ঘৰলৈ উভতি আহে উৎপল বণিয়া ৷ সৰুৰে পৰা দেখি অহা পৰম্পৰাগত তথা থলুৱা গহনাক লৈ ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে তেওঁ নগাঁও চহৰত মুকলি কৰে এখন অসমীয়া গহনাৰ বিপনী ৷ কেঁচা সোণৰ অসমীয়া গহনাক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকী কৰাই দিয়াৰ বাবে তেওঁ যথেষ্টখিনি কাম কৰি আহিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু কেইটা সন্মান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে উৎপল বণিয়া ৷
তাৰোপৰি সাহিত্য চৰ্চাতো ৰাপ আছে এইগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীৰ৷ অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য উৎপল বণিয়াই ইতিমধ্যে কেবাখনো গ্ৰন্থ লিখি প্ৰকাশ কৰিছে৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম - 'অসমীয়া গহনা- গাঁথৰিৰ বুৰঞ্জী', 'একাঁজলি মৰম পোৱাৰ অপেক্ষাত', 'এদিন ইন্দ্ৰ হ’ম' আদি৷ তেওঁ লাভ কৰা সন্মানৰ ভিতৰত ড৹ এ পি জে আব্দুল কালাম এৱাৰ্ড, ইণ্ডিয়ান এছিভাৰ্ছ এৱাৰ্ড, ইয়ং আইকন অফ দ্য ইয়েৰ ২০১৯ আদি৷
২০১৯ চনত ৰাজ্যজুৰি চলা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনতো প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল উৎপল বণিয়া৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ নতুনকৈ জন্মলাভ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শশীকান্ত দাসৰ হাতত পৰাস্ত হয় উৎপল বণিয়া৷ কিন্তু বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈ অহাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়ে শশীকান্ত দাসৰ ৷ ইফালে অজাপ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে উৎপল বণিয়াই ৷ তাৰ পাছৰ পৰাই সমষ্টিত ব্যাপক তৎপৰতা দেখা যায় নেতাগৰাকীৰ৷ অৱশেষত শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় উৎপল বণিয়াৰ৷
উল্লেখ্য যে ৰহা সমষ্টিটো ২০২১ চনত কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ আহিছিল যদিও কিছুদিন পাছতেই বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়৷ তাৰ পাছতেই তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ পৰা৷ বিগত পাঁচটা বছৰে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰা নাছিল যদিও বিজেপিৰ সমৰ্থনতেই কাম কৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে ৷ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ৰহাত শশীকান্ত দাসকেই প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে ৷
ৰহা সমষ্টিক লৈ কি সপোন উৎপল বণিয়াৰ?
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰহা সমষ্টি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰে উৎপল বণিয়াই ৷ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিগত ৫ বছৰত সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে৷ ৰহা সমষ্টিৰ বহু অঞ্চলৰ বাট-পথৰ অৱস্থা এতিয়াও জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ লগতে ভিতৰুৱা অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান হোৱা নাই বুলি বণিয়াই কয় ৷ নিৰ্বাচনত ৰাইজে এইবাৰ তেওঁক আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে এই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আহিলে সমষ্টিটোৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ লগতে যুৱপ্ৰজন্মৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাত বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰিব ৷
তাৰোপৰি কেঁচা সোণৰ গহনাৰ বাবে বিখ্যাত ৰণথলীকলৈও বিশেষ পৰিকল্পনা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে উৎপল বণিয়াই ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ নহয় 'কংজেপি'ৰ হ'ব বুলিও কটাক্ষ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে৷
