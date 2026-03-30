অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে অসমৰ ৰাইজক দিলে পাঁচটা গেৰাণ্টী

কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি কি দিব অসমৰ ৰাইজক ?

Congress President Mallikarjun Kharge announces five gurantees
কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুকলি কৰিলে পাঁচ দফীয়া গেৰাণ্টী (ETV Bharat Assam)
Published : March 30, 2026 at 9:48 AM IST

লখিমপুৰ: কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে অসমৰ ৰাইজক দিলে পাচঁটা গেৰাণ্টী । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে অসমৰ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ঘোষণা কৰাৰ দৰে এইবাৰো বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুকলি কৰিলে পাঁচ দফীয়া গেৰাণ্টীৰ ঘোষণা পত্ৰ । অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়নৰ বাবে এই পাঁচটা গেৰাণ্টী দিয়া বুলি খাৰ্গেই ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে ।

দেওবাৰে লখিমপুৰত কংগ্রেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি খাৰ্গেই কয়, "কংগ্রেছ চৰকাৰ আহিলে মহিলাক ৫০ হাজাৰকৈ দিব ৷ প্ৰত্যেক পৰিয়ালক পঁচিশ লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা দিব ৷ এশ দিনত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব । দহ লাখ ভূমিপুত্ৰক স্থায়ী পট্টা দিব ৷ তদুপৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন ১২৫০ টকাকৈ দিব ।"

আচল কংগ্রেছ আৰু নকল কংগ্রেছ :

মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কয়, "এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাব লাগিব । এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন কংগ্রেছ আৰু বিজেপিৰ নহয়, যুঁজখন হ'ব আচল কংগ্রেছ আৰু নকল কংগ্রেছৰ মাজত ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰখনেই দুৰ্নীতিত জড়িত :

উল্লেখ্য অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই অংশগ্রহণ কৰা এইখনেই কংগ্রেছৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা । এই সভাখনত অংশগ্রহণ কৰি কংগ্রেছৰ নেতৃত্বই বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁলোকে কয় যে অসমত সৰ্বানন্দৰ নামত নিৰ্বাচন হৈছিল; কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল হিমন্ত ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰখনেই দুৰ্নীতিত জড়িত ৷

অসমত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব: গৌৰৱ গগৈ

এই সভাতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমত এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰ হ'ব । উজনি অসমে, উত্তৰ অসমে আজি তাৰ ৰণডংকা দেখুৱাই দিছে । লখিমপুৰৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ভূপেন বৰা কংগ্রেছৰ পৰা গুছি গ’ল; কিন্তু কংগ্রেছৰ কোনো ক্ষতি নহ'ল । যিদিনা ভূপেন বৰা গুছি গ'ল সেইদিনা প্ৰতিটো মণ্ডলতে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে সভা পাতি থাকিল । আমি আশাবাদী, অসমত এইবাৰ ভাল হ'ব । অসমক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ আহিছে ।"

৫৩ বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা অসমত জাপি দিলে বিজেপিয়ে : লুৰীণজ্যোতি

ইপিনে,অজাপৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়," সমগ্র অসমত বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ মহুৰত আৰম্ভ হৈছে । সংকীৰ্ণতা সৃষ্টি কৰা ৰাজনীতিৰ অৱসান হ'বলৈ বেছি দিন নাই । তেওঁলোকে বিদেশী খেদিম বুলি কৈ ৫৩ বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা অসমত জাপি দিলে । বৃহৎ নদীবান্ধ বন্ধ কৰিম বুলি কৈ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ কৰিলে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নকৰিলে । চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৩৫১ টকা কৰিব নোৱাৰিলে । খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ, অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা ৰূপায়ণ একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে ।"

পাঁচটা সমষ্টিৰ দলীয় প্রার্থীৰ অংশগ্ৰহণ :

সভাত কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ ৱাঘেলৰ উপৰি মনোজ চৌহান, বন্ধু তিৰ্কী, প্ৰণৱ ঝা আদি কংগ্রেছৰ নেতৃত্বই অংশগ্রহণ কৰে। তদুপৰি জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগতে বিৰোধী মিত্রদলৰ কেইবাজনো নেতাই অংশগ্রহণ কৰে। নাওবৈচা সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাস, বিহপুৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থী ৰাম ভূঞা, ঢকুৱাখনাৰ প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহকে ধৰি জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ দলীয় প্রার্থীসকলৰ উপৰি কংগ্রেছৰ বহু নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।

