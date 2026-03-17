ৰমজানৰ পিছতহে মুখ খুলিব ৰকিবুল হুছেইনে ! এতিয়া একো নকয়

ৰমজানৰ পিছতহে মুখ খুলিব ৰকিবুল হুছেইনে ! এতিয়া একো নকয়
ইউ পি পি এলে বিজেপিৰ সৈতে সন্ধি ভংগ কৰিলে ৷ দাবী কৰিবুলৰ ৷
Published : March 17, 2026 at 8:26 PM IST
নগাঁও: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম কংগ্ৰেছত দেখা দিছে তীব্ৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতে । প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও মুকলিকৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই আভ্যন্তৰীণ কন্দলক লৈ অস্বাভাৱিক ধৰণে মৌনতা অৱলম্বন কৰি আহিছে দলটোৰ এগৰাকী অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ৷ মঙলবাৰে নগাঁৱত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মৌনতাৰ কাৰণ ক’লে সাংসদগৰাকীয়ে ৷
ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা তথা কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কন্দল সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে কয়, ‘‘বৰ্তমান ৰমজান মাহ চলি আছে ৷ এই পবিত্ৰ মাহত সংযমী হৈ থাকিব লাগে ৷ মই দুৰ্বল নহয়, মই সংযমী হৈ আছে । ৰোজা শেষ হোৱাৰ পাছতহে মই এই সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিম ৷’’ এটা সংবাদ মাধ্যমৰ নাম উল্লেখ কৰি হুছেইনে কয় যে, তেওঁ এই সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ কয় যে যিয়েই যিমান বোকাত নামিব তেওঁৰ গাত সিমানেই বোকা লাগিব ৷
আছিফ নাজাৰক লৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে কয়, ‘‘এই সন্দৰ্ভত মই এতিয়া একো নকওঁ, মই এগৰাকী ডিচিপ্লিন চ’লজাৰ, ৰোজাৰ পাছত মই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম ৷’’ তেওঁ লগতে কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীয়ে ন্যায় নাপালে ৷ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ’লে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীয়ে ন্যায় পাব ৷ ‘‘দুজন নহয়, যিসকলে 10 তাৰিখেই জানিছিল 19 তাৰিখে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰিব বুলি তেওঁলোকক ন্যায় দিব লাগিব ৷ তেওঁলোকে শাস্তি নাপালে অন্যায় কৰা হ’ব ৷’’ হুছেইনে কয় ৷
ইউ পি পি এলে বিজেপিৰ সৈতে সন্ধি ভংগ কৰিলে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুধিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে আলফা আছিল, তেওঁ যে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ হত্যাৰ সৈতে জড়িত সেই বিষয়ে ক’বলৈ তেওঁৰ সাহস নাই ৷ নগাঁও সমষ্টিত বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক ভাবুকি দিয়া বুলিও অভিযোগ তোলে ৰকিবুল হুছেইনে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰি সুৰেশ বৰাক ভাবুকি দিয়া বুলি কয় সাংসদগৰাকীয়ে ৷ নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ভাল হ’ব বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ৷
