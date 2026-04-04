ETV Bharat / politics

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য চালে কাৰ্টুন চেনেল চোৱাৰ দৰে লাগে : উদয় ভানু

বিজেপি চৰকাৰে দিল্লীৰ পৰা অসমৰ শান্তিপ্ৰিয় জনসাধাৰণৰ মাজত কেৱল আতংক বিয়পোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো কাম কৰা নাই । পাপ্পু যাদৱৰ কটাক্ষ ৷

Assam Assembly Election 2026
পাপ্পু যাদৱৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 10:21 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 10:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: তুংগত ৰাজ্যৰ বিধানসবা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ শনিবাৰে তিনিচুকীয়াত কংগ্ৰেছী সাংসদ পাপ্পু যাদৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় ভানু চিবে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ডেভিদ ফুকনক কাষত লৈ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ সংবাদমেলত কংগ্ৰেছী সাংসদ পাপ্পু যাদৱে কয় যে, বিজেপি চৰকাৰে দিল্লীৰ পৰা অসমৰ শান্তিপ্ৰিয় জনসাধাৰণৰ মাজত কেৱল আতংক বিয়পোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো কাম কৰা নাই । এই আতংক এতিয়া ব্যৱসায়ী, সামাজিক কৰ্মত জড়িত লোক, শ্ৰমিক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ ওপৰত বিৰাজমান । ইয়াৰ বিপৰীতে এই চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে যি কাম কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা নাই ।

অসমৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ হাতত থাকিব লাগিছিল যদিও এই ব্যৱস্থা সম্প্ৰতি উদ্যোগপতি, ধনী ব্যক্তি অথবা দিল্লী, দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ হাততহে আছে বুলিও কয় নেতাগৰাকীয়ে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিল্লীৰ এজেণ্ট আখ্যা দি পাপ্পু যাদৱে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ নিৰ্দেশত অসমত লুণ্ঠন চলোৱাৰ লগতে বিভিন্ন অপ‌কৰ্মত জড়িত হৈ পৰিছে । ডবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰখনে তৰুণ গগৈৰ আমোলত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰখা অসমখনক ভাগ ভাগ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছী সাংসদ পাপ্পু যাদৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় ভানু চিবেৰ সংবাদমেল

ইফালে আজি পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপালে বুলি মন্তব্য কৰি জুবিন গাৰ্গ মাথোঁ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ হিৰ’ বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদ যাদৱে । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে ক্ষীপ্ৰতাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ সংবাদমেলত ব্যক্ত কৰে । বিজেপি দলৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সদ্ভাৱ নাই বুলি উল্লেখ কৰি অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে এবাৰো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ উত্থাপন নকৰা বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে পাপ্পু যাদৱে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত কিয় চিবিআই তদন্ত নকৰিলে আৰু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ অনুভৱক কিয় হৃদয়ংগম নকৰিলে বুলিও সাংসদ পাপ্পু যাদৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

সদ্য কংগ্ৰেছত্যাগী নেতা ভূপেন বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক চিবিআই, চিআইডিৰ ভয় দেখুৱাই তথা ভূপেন বৰাক এক মোটা অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত বিজেপি দললৈ নিয়া বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সাংসদ পাপ্পু যাদৱে । তেওঁ কয় যে যিজনৰ নেতৃত্বত তেওঁলোক বিজেপিলৈ গৈছে তেওঁ ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু যোৱা কেইজন মহা ভ্ৰষ্টাচাৰী । তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ডেভিদ ফুকনক এইবাৰ ৰাইজৰ সেৱক হিচাপে ৰাইজে আগুৱাই দিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ।

ইফালে, সংবাদমেলত উপস্থিত থকা যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবে সংবাদমেলত কয়, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাঁচ বছৰৰ নিজৰ ১০০ গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰিলে । এতিয়া দেশৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হ'ল ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । সেয়েহে বিজেপি দলৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো তিনিচুকীয়াত শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদিৰ কোনো উন্নয়ন নহ'ল ।’’ তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী ডেভিদ ফুকনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজে তেওঁক আৰ্শীবাদ দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলিও মন্তব্য কৰে উদয় ভানুৱে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি যুৱ নেতা গৰাকীয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰিম'ট কণ্ট্ৰ'লেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মোদী আৰু অমিত শ্বাহে । আনহাতে মোদী আৰু অমিত শ্বাহক নিয়ন্ত্ৰণ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ।’’ গৌৰৱ গগৈয়ে শালীনতা ৰক্ষা কৰি বক্তব্য ৰখাৰ বিপৰীতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক টিভিত দেখিলে কাৰ্টুন চেনেল চোৱাৰ দৰে লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ৰাইজক ২৫ লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰা, মহিলাসকলক ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান, বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে যুৱকংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে । অসমৰ বাট-পথ উন্নত হোৱা বুলি শ্ল’গান দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰে অহাৰ কাৰণে বাট-পথৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে নাজানে বুলি কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয় যে পথেৰে আহিলে বাট-পথৰ অৱস্থাৰ প্ৰকৃত ৰূপ দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৷

TAGGED:

পাপ্পু যাদৱ
তিনিচুকীয়া
কংগ্ৰেছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.