কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তা কৰি আছে, '২৬ৰ নহয় : আঁহ ফালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা

কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তা কৰি আছে, '২৬ৰ নহয় : আঁহ ফালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : March 12, 2026 at 2:19 PM IST
গুৱাহাটী: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ কি হ'ব ? কাৰণ এতিয়াও বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'ব পৰা নাই। বিৰোধীৰ এনে স্থিতিকলৈ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এইবাৰ অসমত বিৰোধীয়ে বহুত কিবা কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। তেওঁলোকৰ চেষ্টাটোৱেই ২০৩১ক লৈ । কংগ্ৰেছে ২০২৬ক লৈ প্ৰথমৰ পৰাই চিন্তা কৰা নাই । কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তাই কৰি আছে ।"
মোদীৰ ঢৌ সন্দৰ্ভত সংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মোদীৰ ঢৌ এতিয়াও শেষ হোৱাই নাই । এখনৰ পাছত এখন নিৰ্বাচন জিকি আছে । সমান্তৰালভাৱে অসমত ডাবল ইঞ্জিন ঢৌ আৰম্ভ হৈছে। তেওঁলোকে ঢৌ শেষ হৈছে বুলি ভাবিছে ঠিক আছে । কাৰণ এতিয়া ছুনামি আৰম্ভ হৈছে ।"
অৰুণোদয়ৰ ৯ হাজাৰ টকাক লৈ বিৰোধীয়ে কৰা সমালোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মহিলাসকলক সুধিলেই হ'ল। এই প্ৰশ্নটো মোক কৰাতকৈ মহিলাসকলক কৰিলেই হ'ল । উত্তৰটো তেওঁলোকেই দিব আৰু সেই উত্তৰটো বিৰোধী পক্ষক জনাই দিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোকৰাঝাৰলৈ আহিব । কোকৰাঝাৰৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ আহিব । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১৫০ মেগাৱাটৰ কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলী শুভাৰম্ভ কৰিব । কাইলৈৰ দিনটোত অসমৰ বাবে প্ৰায় ৪০ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মহিলাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰা হয় । এই উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰে । মহিলা সৱলীকৰণৰ যাত্ৰাত আৰু এখোজ আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৫,১৫৫ গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ দহ হাজাৰ টকাৰ চেকসমূহ বিতৰণ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰৰ চেক বিতৰণৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ১১৯ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ২৯,৩৩,৯৯৯ গৰাকী মহিলালৈ উদ্যমিতা পুঁজি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া অধিক সৰল আৰু ডিজিটেল কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৭টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প'ৰ্টেলৰো শুভাৰম্ভ কৰে।
আনহাতে জালুকবাৰী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ নিৰ্বাচিত ভাষণসমূহৰ সংকলন ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতা সংকলন ৪ আৰু ৫’ উন্মোচন কৰে। ৮৫৫ পৃষ্ঠাৰ এই সংকলনত ২০২৪ চনৰ মে'ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ মাৰ্চৰ সময়ছোৱাত তেওঁ প্ৰদান কৰা তথা ৰাজ্যৰ বিকাশৰ কাহিনী আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰা ১০০ টা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।
