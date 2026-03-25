বয়োজ্যেষ্ঠক সেৱা জনাই ঘৰে ঘৰে-ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰচাৰ চলাই যুঁজলৈ ওলাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী

বয়োজ্যেষ্ঠক সেৱা জনাই ঘৰে ঘৰে-ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰচাৰ চলাই যুঁজলৈ ওলাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী
এইবাৰ পৰিৱৰ্তন এশ শতাংশই নিশ্চিত বুলি মন্তব্য় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ।
Published : March 25, 2026 at 2:43 PM IST
ৰঙিয়া: ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ সেৱা লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীয়ে । ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে ।
বয়োজ্যেষ্ঠক সেৱা জনাই চলালে প্ৰচাৰ :
এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ আঠগাঁৱত উপস্থিত হৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত থিয় হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৩১ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰীয়ে । বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ চৰণত সেৱা জনাই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু পৰামৰ্শ লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীয়ে । লগতে অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো ঘৰলৈ গৈ সাধাৰণ ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ভৱেশ কলিতাই বিশেষ উন্নয়ন সাধন কৰিব নোৱাৰিলে :
এই প্ৰচাৰৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী চৌধুৰীয়ে কয়,"ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়াত বিশেষ উন্নয়ন সাধন কৰিব নোৱাৰিলে ।" তেওঁ দাবী কৰে যে ৰঙিয়া সমষ্টিত ভৱেশ কলিতাই ৫০ হাজাৰতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰাটো কঠিন হ’ব । নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ আগতে শাসকীয় পক্ষই আঁচনি কাটি দিব বুলি জনতাৰ মাজত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল ; কিন্তু এতিয়া সেই ভয় আঁতৰি গৈছে আৰু জনতাই কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ওলাই আহিছে বুলি মন্তব্য় কৰে । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীক :
তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি মই নিজৰ পঞ্চায়তৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈছো । নিজৰ ঘৰ নিজৰ ঠাই, বৰ ভাল লাগিছে । সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে । সকলোৱে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ ভয় কমিছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে ।"
এইবাৰ পৰিৱৰ্তন এশ শতাংশই নিশ্চিত :
আনহাতে নিশাৰ ভাগত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰঙিয়া নগৰৰ ব্যৱসায়িক এলেকাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । বিপনীয়ে বিপণিয়ে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ নগৰখনৰ যানজঁটৰ লগতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা বিষয়ে ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । তেওঁ কয় , "আমি নগৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ওলাই আহিছো । তেওঁলোকৰ সহায়-সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ দেখি আমি যথেষ্ট সুখী । এইবাৰ যে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেয়া এশ শতাংশই নিশ্চিত । আমাৰ সৈতে ৰাইজৰ দল, চি পি এম, অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দলৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছে । তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আমাৰ লগত আছে । গতিকে আমাৰ বিজয় নিশ্চিত ।"
এই প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ লগত ৰাইজৰ দল, চি পি এম, অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰত এহেজাৰ শতাংশ নিজৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি বিশ্বাস অখিল গগৈৰ
ট্ৰেক্টৰত উঠি আমুৱালে ! ইউপিপিএলৰ ব্লক সমিতিৰ সভাপতিসহ নেতা-সদস্য়ৰ বিপিএফত যোগদান