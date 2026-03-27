কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে : পীযুষ হাজৰীকা

কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে : পীযুষ হাজৰীকা
ৰাজেন গোহাঁয়ে কিয় ভুল বুজিলে পীযুষ হাজৰীকাক ? ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : March 27, 2026 at 10:05 AM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰো বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটেই চৰকাৰ গঠন কৰিব । মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থকসকলে আনন্দত আত্মহাৰা হোৱাৰ লগতে ভোট দিবলৈ সাজু হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । বৃহস্পতিবাৰে নৱগঠিত ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত এন ডি এ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছে আৰু কেতিয়াও ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।
মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে বৃহস্পতিবাৰে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই তিনিওখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এইবাৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কয় । ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ শ্বহীদ নগৰ, মঠঘৰীয়াৰ কুশলনগৰ আৰু বোন্দাস্থিত জনজাতি খেলপথাৰত তপন দাসৰ সৈতে মন্ত্ৰী হাজৰীকাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
বহু হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিব তপন দাসে :
এই সভাত মন্ত্ৰী হাজৰীকাই ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক হাতীৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিচতেই মন্ত্ৰী হাজৰীকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "দুয়োটা দলৰ কাৰ্যকর্তাসকলে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ আছে । সকলোৱে ভোট দিবলৈ সাজু হৈ আছে । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ জীৱনত নাহে, বিজেপি চৰকাৰেই আহিব । এন ডি এ চৰকাৰ আহিব ।" ডিমৰীয়া সমষ্টিত তপন দাসে বহু হাজাৰ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলিও দাবী কৰে মন্ত্ৰী হাজৰীকাই ।
ৰাজেন গোহাঁইক কেতিয়াও বেয়াকৈ কোৱা নাই :
আনহাতে ৰাজেন গোহাঁইৰ মন্তব্য় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী হাজৰীকাই কয়, " মই ৰাজেন গোহাঁইক কেতিয়াও বেয়াকৈ কোৱা নাই, তেওঁ কিয় বেয়া পালে মই নাজানো । মাত্ৰ মই কৈছিলো ৰাজেন গোহাঁয়ে মহিলাক অসন্মান কৰে । সেইটো বেয়া পাবলগীয়া কি আছে । তেওঁ কিয় ভুল বুজিলে নাজানো ।"
কংগ্ৰেছেৰ প্ৰথম কাম বাংলাদেশীক সুৰক্ষা দিয়া :
কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "কংগ্ৰেছেৰ প্ৰথম কাম বাংলাদেশীক সুৰক্ষা দিয়া । যদি গৌৰৱ গগৈৰ সপোনৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব বাংলাদেশীক অসমত সংস্থাপন দিয়া । বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত প্ৰতিষ্ঠা কৰা তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা । আমাৰ এজেণ্ডা আমি বাংলাদেশীক শান্তিত থাকিব নিদিও । থলুৱা ভাৰতীয় মুছলমান সকলো থাকিব । আমি সকলো থাকিম; কিন্তু বাংলাদেশীসকলৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰো । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলো মহিলাই আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এন ডি এ চৰকাৰক ভোট দিব ।"
ইপিনে, ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী তপন দাসে কয়, "ডিমৰীয়াবাসীৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে । মই নিশ্চিভাৱে জয়ী হ'ম । পুনৰ এনডিএৰ চৰকাৰ হ'ব অসমত ।"
