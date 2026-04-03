নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত: সমৰ্থকক লগত লৈ যোৰহাটৰ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিছে গৌৰৱ গগৈ

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত: সমৰ্থকক লগত লৈ যোৰহাটৰ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিছে গৌৰৱ গগৈ
যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ বৃহৎ বাইক ৰেলী । বাইকত উঠি কেইবাটাও ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰৰ কাষলৈ গ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
Published : April 3, 2026 at 4:52 PM IST
যোৰহাট : যোৰহাট সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি গৌৰৱ গগৈয়ে এই বৃহৎ বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে । সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ বাইকত উঠি যোৰহাট নগৰৰ অলিয়ে-গলিয়ে ঘূৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে । নগৰৰ ন-আলি দহাবৰা চুকৰ পৰাৰ আৰম্ভ কৰা এই বাইক ৰেলীয়ে কেইবাটাও ৱাৰ্ড সামৰি লয় ।
আনহাতে এই বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত কোৱা কথা প্ৰত্যেকজন অসমৰ জনজাতি লোকৰ মন চুই গৈছে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনজাতি লোকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ উন্নয়ন আৰু স্থানীয় নেতৃত্ব নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে । তেওঁ বিশেষকৈ অনুচ্ছেদ ২৪৪(এ) সপক্ষত ক'লে, যি কাৰ্বি আংলংবাসীৰ বহুদিনীয়া আশা । এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দাবীক লৈ ৰাহুল গান্ধী কিমান চিন্তিত । তেওঁ অৱগত কৰিলে জনজাতিসকলৰ কিমান মাটি আদানি, আম্বানীক দিয়া হ'ল তাৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব ।"
গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "অসমৰ জনজাতিসকলৰ ক্ষমতা এৰি নিদিয়ে, সদায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰে, ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰাখিলেহে জনজাতিসকলৰ মাটি বেলেগক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । সেয়েহে খিলঞ্জীয়া, জনজাতিসকলৰ মাটি সুৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব ।" গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "অসমীয়া জাতি স্বাভিমানী, কাৰো পৰা আঁঠু কাঢ়ি বস্তু আদায় নকৰে ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে চৰ্চিত সমষ্টি হৈছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি । এই সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৫ বাৰৰ বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । যাৰ বাবে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :