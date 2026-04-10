হাফলঙৰ ভোটকেন্দ্ৰত ব্যাপক ৰিগিঙৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ

ডিমা হাছাও জিলাৰ কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি নেতাই ৰিগিং কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 10, 2026 at 10:00 AM IST

হাফলং : অভিলেখ সংখ্যক ভোটদানেৰে সমাপ্ত হ'ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান সম্পূৰ্ণ হয় যদিও দুই এঠাইত কিছুমান বিক্ষিত ঘটনাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বিশেষকৈ ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপিৰ নেতাই ৰিগিং কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

আনকি বিজেপি নেতা তথা উমৰাংছ' টাউন কমিটীৰ অধ্যক্ষ অমল দাওলাগাজাওক সাধাৰণ ৰাইজে হাতে-লোটে ধৰা পেলাই । অভিযোগ অনুসৰি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম পৰ্যায়ত অমল দাওলাগাজাওৱে কেইবাগৰাকী যুৱকক লৈ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু ৰিগিঙৰ অপচেষ্টা চলাইছিল ।

অৱশ্যে একাংশ সচেতন লোকে তেওঁলোকক বাধা দিয়ে । যাৰ ফলত ভোটকেন্দ্ৰটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এই ঘটনাৰ পিছতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

ইফালে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্মল লাংথাছাই এই ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আন কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰে । উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত থকা দিহাংগী পৰিষদীয় সমষ্টিত আৰু হামৰি সমষ্টিত বিজেপিৰ একাংশ গুণ্ডাবাহিনীয়ে ভোটকেন্দ্ৰ দখল কৰি ব্যাপক ৰিগিং চলাই বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে । যাৰ বাবে দিহাংগী সমষ্টিৰ ৪ টা ভোটকেন্দ্ৰত খেলমা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ভোট দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হয় বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

নিৰ্মল লাংথাছাই অভিযোগ কৰি কয়, "জিনামভেলীত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য জচমথাং মাৰেয়ে গাঁৱৰ মানুহক ১৩৭ (জি) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষতিপূৰণক লৈ ভয় ভাবুকি দি ব্যাপক ৰিগিং চলাইছে ।"

লাংথাছাই লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ দলে যোৱা ১ বছৰৰ পৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি ভোটচুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে সেয়া সঁচা হোৱা দেখা গৈছে । গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ পৰা অবৈধ ভোটাৰসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত আশ্ৰয় লৈছে ।"

নিৰ্মল লাংথাছাই লগতে কয় যে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বাকী অঞ্চলত ভোটদান শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হৈছে । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচা হাফলং সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । ইফালে হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৭৫ নং দিবাৰাই নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ প'লিং বিষয়াসকল ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰি নিশা প্ৰথমে আহি উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ।

এগৰাকী বিষয়াই কয়, "ভোটকেন্দ্ৰটোত ভোটাৰ আছিল ৭৯৮ গৰাকী আৰু ৫৬৬ গৰাকীয়ে ভোটদান কৰিছে । আমি আমাৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিছোঁ আৰু কোনো সমস্যা অবিহনে এই ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে ।

