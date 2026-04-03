শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী অংকত টুইষ্ট : কুশল দুৱৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন সাতটাকৈ জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ

শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী অংকত টুইষ্ট : কুশল দুৱৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন সাতটাকৈ জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ
শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন কৰা বুলি সদৰী ।
Published : April 3, 2026 at 6:40 PM IST
শিৱসাগৰ: ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৷ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পৰাই এই সমষ্টিটোৱে ৰাজনৈতিক মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে এনডিএই প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সদ্য বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক ৷ কিন্তু তাৰ পাছতেই বিজেপিয়ে কুশল দুৱৰীকো সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰে ৷ যাৰ বাবে এই নিৰ্বাচনী যুঁজ তিনিকোণীয়া হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
শিৱসাগৰৰ সাতটাকৈ জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীক প্ৰদান কৰিছে সমৰ্থন । আগন্তুক নিৰ্বাচনত জাতি আৰু জাতীয়তাবাদত বিশ্বাসী এই সংগঠনসমূহে শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন কৰা বুলি সদৰী কৰে ।
শিৱসাগৰ নগৰৰ হোটেল স্কাই চেফত অনুস্থিত এক বৈঠকত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা(মিলন বুঢ়াগোহাঁই)ফৈদ, টাই আহোম জাতীয় গণ মঞ্চ, টাই আহোম যুৱ মঞ্চ, সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা, অনুসূচীত জাতি ছাত্ৰ সন্থা(মৃদুল দাস)ফৈদ আৰু সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকি শিৱসাগৰ সমষ্টি লগতে জিলাখনৰ উন্নয়ন পোষকতা কৰি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । আনহাতে এইসকল জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ কাম-কাজত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন কৰাৰ কথা সদৰী কৰে ।
নেতাসকলে কয় যে, বিগত সময়ছোৱাত অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো কৰিব পৰা নাই ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ শিৱসাগৰৰ আশা কৰি তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷ শিৱসাগৰ জিলাত পৰ্যটনৰ বিকাশ, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, বাট-পথৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা আদি বহুকেইটা বিষয়ত কুশল দুৱৰীয়ে তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷
ইফালে, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীয়ে এই দল-সংগঠনসমূহে শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত তেওঁক সমৰ্থন প্ৰদান কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘শিৱসাগৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে এতিয়া শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ লগতে দল-সংগঠনসমূহে চৰকাৰৰ পক্ষত থকাৰ পোষকতা কৰি আমাক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।’’
আনহাতে এই জাতীয়তাবাদী সংগঠন সমূহে এসময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি এতিয়া আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা বিজেপি দলক কিয় সমৰ্থন কৰিছে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয় যে তেওঁলোকে কোনো দলক সমৰ্থন কৰা নাই, কিন্তু এজন প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাইছে । আনহাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ তেওঁলোকৰ স্থিতি একেই আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান চাঞ্চল্যকৰ তথ্য উত্থাপন কৰিছিল৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এইসমূহ দল-সংগঠনে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা কাৰ্যই অখিল গগৈৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক:
