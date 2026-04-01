আজমলৰ ধাৰ কমিল, সেয়ে ওৱেইছিক অসমলৈ মাতিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ

আজমলৰ ধাৰ কমিল, সেয়ে ওৱেইছিক অসমলৈ মাতিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই : ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ আজমলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী ফলাফল ভাল দেখা নাই, সেই কাৰণে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে । ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য ৷
Published : April 1, 2026 at 8:51 PM IST
ধিং: ৰাজ্যত এতিয়া চৌপাশে যুদ্ধগতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ ধিং সমষ্টিত বুধবাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ।
মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ধিং বাটমাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী ফলাফল ভাল দেখা নাই, সেই কাৰণে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বন্ধু আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে । কিন্তু এই আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দ্বাৰাও কাম নহ'ব ।
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল কাষত নাথাকে । সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়ে । মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ ভিতৰত নহয়, ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ৰেকৰ্ড কৰি পৰাজিত হৈছে ।’’
‘‘বদৰুদ্দিন আজমল দহ লাখ ভোটত হৰাৰ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে মিতিৰালি ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাকেই ভোট দিবলৈ কয়, তেওঁ তাকেই ভোট দিয়ে ৷ এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধাৰ কমি আহিছে বাবে, আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক মাতি আনিছে ৷ এইজন নেতাৰ কাৰণেই কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰত গৈ ভোট ভাগ ভাগ কৰিলে ওৱেইছিয়ে ৷ কিন্তু এইখন অসম, ইয়াত ওৱেইছিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে ৷’’ হুছেইনে লগতে কয় ৷
ইফালে এই নিৰ্বাচনী সভাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে কয়, ‘‘এআইইউডিএফ দলক ভোট দিয়া মানে নিজৰ সন্তানক ভেন্সাৰ স্কুলত পঢ়ুওৱা । ধিং সমষ্টিবাসী ২০ বছৰ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ কবলত পৰি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত পিছ পৰি থাকিল । এই ২০ বছৰৰ অভাৱ অহা পাঁচ বছৰত পূৰণ কৰিম । মই এটা পৱিত্ৰ মন লৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ । বিগত দিনকেইটাত এআইইউডিএফ দলে কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে । কিন্তু মই উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰি যাম ।’’
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । ভোটগ্ৰহণৰ দিন যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে সিমানেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ । শাসক-বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা । ধিং সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ আৰু এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী মতিউৰ ৰহমানৰ মাজত চলিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে ব্যাপক হাৰত চলাই নিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি চলাই নিছে প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ।
মেহবুব মুক্তাৰে বুধবাৰে ধিং, আঠগাঁও, বিলটীয়া, লহকৰ, কান্ধুলিমাৰী, কটহগুৰি, ধোপগুৰি, শ’লগুৰি, বালিসত্ৰত প্ৰচাৰ চলাই এক প্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে । মেহবুব মুক্তাৰে ধিং আঠগাঁৱত হিন্দু ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
