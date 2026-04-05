ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ পৱন খেড়াৰ, আইনৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ কৰে ৷
Published : April 5, 2026 at 5:04 PM IST
নিউজ ডেস্ক: কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পৱন খেড়াৰ এক সংবাদমেলক লৈ দলটোক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টযোগে এক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পৱন খেড়াৰ আজিৰ সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰৰ গভীৰ হতাশা আৰু আতংকৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । অসম এক ঐতিহাসিক জনাদেশৰ দিশে নিৰ্ণায়কভাৱে আগবাঢ়িছে, এনে হতাশগ্ৰস্ত আৰু ভিত্তিহীন আক্ৰমণে কেৱল তেওঁলোকৰ দুৰ্বল স্থিতিক উদঙাই দিয়ে । তেওঁৰ প্ৰতিটো অভিযোগ মই স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছোঁ । এইবোৰ অসমৰ জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কু-অভিপ্ৰায়, কুৎসা ৰটনা, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত মিথ্যাচাৰ ।’’
‘‘অহা ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ পত্নী আৰু মই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক আৰু দেৱানী মানহানি দুয়োটা গোচৰ ৰুজু কৰিম । তেওঁৰ মানহানিকাৰক বক্তব্যৰ বাবে তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে জবাবদিহি হ’ব । ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে । আদালতত সত্য প্ৰতিষ্ঠা হ’লে পৱন খেড়াই তেওঁৰ কৰ্মৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ’ব, আৰু আইনে যথাযথ গতি ল’ব । এনে অপপ্ৰচাৰত অসমৰ জনসাধাৰণ বিপথে পৰিচালিত নহয় । আমি জনসাধাৰণৰ পৰা ১০০ খনতকৈও অধিক আসনত নিৰ্ণায়কভাৱে জনাদেশ লাভ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছোঁ ৷ আমি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু আত্মবিশ্বাসী হৈ আছোঁ ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
Today’s press conference by Pawan Khera reflects the deep frustration and panic within the Congress party. As Assam moves decisively towards a historic mandate, such desperate and baseless attacks only expose their sinking ground.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) April 5, 2026
I categorically reject every allegation made by…
উল্লেখ্য যে আজি (দেওবাৰ) নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী তথা ৰাজ্যৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ উদ্যোগী মহিলা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ কৰে ৷
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি পৱন খেড়াই কয়, ‘‘আমাৰ একাংশ সমৰ্থকে বিদেশৰ পৰা কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ নথি প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এইসমূহ নথিয়ে দেশৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ইমান গুৰুতৰ তথ্য ফাদিল কৰিব ৷ আমি নিজেও আচৰিত হৈছিলোঁ এইসমূহ তথ্য দেখি, গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত সম্ভৱতঃ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷’’
‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ছবি আপোনালোকে দেখিছে ৷ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ ভূমি দখল, মন্দিৰৰ চান্দা আত্মসাৎ, চৰকাৰী ৰাজসাহায্যৰ কেলেংকাৰী আদি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৷ কিন্তু আজি আমি যি তথ্য আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ, এইসমূহ পোনপটীয়াভাৱে ভাৰতৰ বাহিৰৰ সৈতে জড়িত ৷’’ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ৷
খেড়াই আৰু কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ লগত তিনিখন পাছপ’ৰ্ট আছে ৷ তিনিওখন পাছপ’ৰ্ট সক্ৰিয় হৈ আছে ৷ ইয়াৰে এখন সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ, দ্বিতীয়খন এণ্টিগোৱা বাৰ্বুদা আৰু তৃতীয়খন আৰৱ ৰিপাব্লিক অৱ ইজিপ্তৰ ৷ আমি জানিব বিচাৰোঁ যে যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনীতি মুছলমান বিৰোধী আদৰ্শৰ ওপৰত আধাৰিত, তেওঁৰ পত্নীৰ তিনিখন পাছপ’ৰ্ট মুছলমান দেশৰ কিয় ? আমি জানিব খোজোঁ যে তেওঁৰ ওচৰত ভাৰতৰ পাছপ’ৰ্ট আছে, তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিক হয়নে?’’
‘‘আনক পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ বুলি কয় আৰু নিজৰ পত্নীৰ তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আছে ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দত্তক পুত্ৰ ৷ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত এই তথ্য আছে নে তেওঁৰ দত্তক পুত্ৰৰ পত্নীৰ হাতত তিনিখনকৈ পাছপ’ৰ্ট আছে? এই বিষয়ত এছ আই টি তদন্ত কৰিবনে? তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে এইসমূহৰ উত্তৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে আমাক দিবনে ? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সাহস কেনেকৈ কৰে ?’’ প্ৰশ্ন কৰে পৱন খেড়াই ৷
তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ডুবাই, আমেৰিকাৰ লগতে আন বহু স্থানত সম্পত্তি থকা বুলিও অভিযোগ তোলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই ৷ কিন্তু এই সকলো অভিযোগ ভুৱা বুলি দাবী কৰি পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:
এতিয়া আৰু গৰু চোৰ, কয়লা চোৰৰ ৰাজনীতি নচলিব: জয়ন্ত মল্লৰ দুৰ্গত গৌৰৱ গগৈৰ হুংকাৰ
খোৱাং হেৰুওৱাৰ ভয়ত মোক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : লুৰীণজ্যোতি