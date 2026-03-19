অলপ অসন্তুষ্টি থাকিব, বিশেষ পৰিস্থিতিত টিকট দিব লগা হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক : মুখ্যমন্ত্ৰী
২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰাৰ পাছত ২৪ মাৰ্চৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব বিজেপি দল ৷ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৷
Published : March 19, 2026 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী: বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই ব্যাপক চৰ্চা দেখা গৈছে ৰাজনৈতিক মহলত ৷ কেবাগৰাকীও নতুন মুখ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে কেবাগৰাকীও বৰ্তমানৰ বিধায়ক টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি ৯৯.৯ শতাংশ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । পূৰ্বতকৈ যুৱ প্ৰজন্মক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে, অধিক মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট পাইছে । অনুসূচিত জাতি-জনজাতি আৰু অনান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লগতে সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোককে টিকট দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল । আমাৰ কাৰ্যকতাসকল এই তালিকাক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী ৷ সকলোৰে পৰা আমি ইতিবাচক বাৰ্তা পাইছোঁ ৷ মই বিশ্বাস কৰোঁ এই তালিকাখনক সাৰথি কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব ৷’’
‘‘অগপ দলক আমি ২৬ খন আসন এৰি দিছোঁ । সোনকালেই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব । বিপিএফেও খুব সোনকালেই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব । কাইলৈ আমাৰ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব । ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে আজি ফৰ্ম বিতৰণ কৰিব । কাইলৈ দিনৰ ১২.৩০ বজাত মই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিম । আন বহু প্ৰাৰ্থীয়েও কাইলৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব । অগপ আৰু বিপিএফ দলক মই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছে জনাইছোঁ । মই আশা কৰোঁ আমি তিনিওটা দলে মিলি এই নিৰ্বাচনত এক ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
উল্লেখ্য যে অহা ২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰাৰ পাছত ২৪ মাৰ্চৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিব বিজেপি দল ৷ অসমত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ. বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ উপৰিও আন কেবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰচাৰ অভিযানত ৷ আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাকে আদি কৰি ৰাজ্যিক নেতৃত্বয়ো প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ ল’ব ৷ অসমৰ ৰাইজে এই অভিযানত বিজেপিক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশাবাদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ বাবে বহু বিধায়কে নিজৰ সমষ্টি হেৰুৱাইছে ৷ আমি আমাৰ কোনো বিধায়কক বাদ দিয়া নাই, মাত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত সমষ্টি নথকাৰ বাবে টিকট প্ৰদান কৰিব পৰা নাই ৷ নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, ধীৰাজ গোৱালা, ঋষিৰাজ হাজৰিকা, হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য, ডাঃ মিলন দাস আদি কেবাগৰাকীও যুৱ নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰতিবাৰে বিজেপিয়ে যুৱশক্তিক আগুৱাই দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷ এইবাৰ ৬ গৰাকীকৈ মহিলা বিধায়ক বিজেপিয়ে লাভ কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
এইবাৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাই টিকট পাইছে ৷ মৃদুল দত্ত, বিজয় গুপ্তাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাই এইবাৰ টিকট লাভ কৰিছে ৷ বিজেপিৰ ফাইলত প্ৰথমবাৰ ইমান পুৰণি মানুহে টিকট লাভ কৰিছে ৷ বিজেপিত খুব প্ৰয়োজন নহ’লে পৰিয়ালৰ ভিতৰত টিকট দিয়া নহয় ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল কথাটো হ’ল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানুহক টিকট দিয়া ৷
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে যথেষ্ট ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিছে, তেওঁ কিবা পাবলৈ বিজেপিলৈ অহা নাই ৷ তেওঁ সাংসদৰ কাৰ্যকাল বাকী আছে, বিজেপিয়ে তেওঁক কিবা দিয়া নাই, তেওঁ পাই থকা বস্তু এটাহে ত্যাগ কৰিছে ৷ বিজেপিৰ সকলোৱেই তেওঁক সহযোগ কৰিব ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আমি দলৰ স্বাৰ্থত টিকট দিছোঁ ৷ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সিদ্ধান্তক কোনেও বিজেপিত প্ৰত্যাহ্বান নজনায়৷ অতুল বৰা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা । যোৱা দুবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট দিবলগীয়া হৈছে ৷”
প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱা নেতা-কৰ্মীসকলৰ অসন্তুষ্টি সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “১৪০০ জনৰো অধিক কৰ্মীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল যদিও মাত্ৰ ৮৮ জনক সুযোগ দিয়া হৈছে । কিছুমান মানুহ অসন্তুষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এই নহয় যে দলৰ ভিতৰত কোনো ডাঙৰ সংঘাত হৈছে ।”
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গৌহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মানীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰে এখন পত্ৰ লিখি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ বিচাৰৰ বাবে এখন ফাষ্টট্ৰেক আদালত গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ বাক্সা জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই আদালতৰ ৷ এই আদালতে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৷ যেতিয়ালৈকে এই আদালত কাৰ্যক্ষম নহয়, তেতিয়ালৈকে বৰ্তমানৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতক ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ আৰ্হিত প্ৰতিদিনেই শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷ চৰকাৰৰ আহ্বান মৰ্মে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:
