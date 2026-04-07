গুপ্তহত্যাৰ নায়ক কোন আছিল ? মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই দিলে তথ্যসহ উত্তৰ

গুপ্তহত্যাৰ নায়ক কোন আছিল ? মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই দিলে তথ্যসহ উত্তৰ
অসমত চলা গুপ্তহত্যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ তুলিছিল প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা সাহিত্যিক হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ৷
Published : April 7, 2026 at 2:18 PM IST
নিউজ ডেস্ক: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিল গুপ্তহত্যাৰ প্ৰসংগ ৷ অগপ চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ সময়ত অসমত চলা গুপ্তহত্যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ তুলিলে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা সাহিত্যিক হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ ওপৰত ৷ সোমবাৰে বৰচলাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘হৰেকৃষ্ণ ডেকাই আছিল অসমৰ গুপ্তহত্যাৰ নায়ক ৷ অসমত যেতিয়া গুপ্তহত্যা চলিছিল হৰেকৃষ্ণ ডেকা ডিজিপি আছিল, জি এম শ্ৰীবাস্তৱ এডিজিপিহে আছিল ৷ কেম’ফ্লেজ কৰি শ্ৰীবাস্তৱৰ নামটো ওলাই গ’ল, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ নামটো নোলাল ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যৰ পাছতেই প্ৰাক্তন ডিজিপি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই এটা ফেচবুক পোষ্টযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ ফেচবুকত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি কয়, ‘‘শুনিবলৈ পাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰ’বাত কৈছে, অসমত যেতিয়া গুপ্তাহত্যা চলিছিল মই তেতিয়া ডিজিপি আছিলোঁ আৰু শ্ৰীবাস্তৱ এডিজিপি আছিল ৷ মই তেওঁক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিহাসৰ সময়ছোৱা ভালকৈ মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ, যিসময়ত গুপ্তহত্যা হৈছিল, সেই সময়ত মই মালিগাঁৱত ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ ডেপুটেশ্বনত আছিলোঁ ৷ মই মহন্ত চৰকাৰৰ শেষৰফালে আহি অসমত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু শেষৰ তিনিমাহ ডিজিপি আছিলোঁ ৷ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত মই আহিছিলোঁ ৷ পিছত তৰুণ গগৈয়ে মোক পুনৰ ৰাখিছিল ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘গুপ্তহত্যাৰ সময়তো যদি চোৱা যায়, মই ডেপুটেশ্বনত আছিলোঁ ৷ সেই সময়ত ডিজিপি আছিল পি ভি সুমন্ত ৷ মই তেওঁৰ কথা ক’বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ মই নাজানো কোনে গুপ্তহত্যা কৰিছিল ৷ মই এইটো স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জ্ঞানৰ কাৰণে ৷ তেওঁ তথ্য বিকৃত কৰাৰ বাবে বিখ্যাত, কিন্তু মই জনাই দিব খুজিছোঁ এইদৰে ইতিহাস বিকৃত কৰিব নালাগে ৷ দুখনকৈ আয়োগ আছিল, তেওঁলোকে মোক মতা নাই ৷ যিবোৰ কাহিনী ওলাইছিল, সেইবোৰত মোৰ নাম নাই ৷ মই নাছিলোঁ সেই সময়ত, মই তেতিয়া ৰে’লৱেত আছিলোঁ ৷ মই শেষৰফালে আহি দায়িত্ব লৈছোঁ ৷ সেই সময়ত দুটা ঘটনা হোৱা মনত পৰে, সেয়া গুপ্তহত্যা বুলি সন্দেহ হয়, এটা গুৱাহাটীত হৈছিল ৷ তেতিয়া গুৱাহাটীৰ এছ পি আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰিয় বিষয়া জিপি সিং ৷ তেতিয়া মই জিপি সিঙক সুধিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ ক’লে যে এয়া গুপ্তহত্যা নহয়, ছালফাই কৰিছে ৷’’
‘‘এইবোৰ কথা লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিলটোকে তালটো কৰা আৰু ইতিহাসক বিকৃত কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য কি ? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মই কুনকী চৌধুৰীক সমৰ্থন কৰিছোঁ জেন-জিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে ৷ কিন্তু তেওঁ কাক সমৰ্থন কৰিছে, অসমৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা এগৰাকী হিন্দীভাষী ব্যৱসায়ীক, যিহেতু বিজেপিৰ পৰা তেওঁ উঠিছে ৷ মই এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালীক সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও সমৰ্থন কৰি যাম ৷’’ হৰেকৃষ্ণ ডেকাই লগতে কয় ৷
এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহে হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ এটা বিশেষ পোষ্টৰ পৰা ৷ প্ৰাক্তন ডিজিপিগৰাকীয়ে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুনকী চৌধুৰীক সমৰ্থন জনাই এটা পোষ্ট কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে সুধিছিল সাংবাদিকে ৷ ইয়াৰ উত্তৰত প্ৰাক্তন ডিজিপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত আৰু কয়, ‘‘গৰু মাংস খোৱা মানুহক মই সমৰ্থন নকৰোঁ ৷ হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ কেইটা ভোট আছে ? নৌসেনা পাৰ্টী অসমলৈ ক’ৰ পৰা আহিল ? অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছে, মা কামাখ্যা আছে, অসমত শক্তিপীঠ আছে ৷ ইয়াত গৰুখোৱা মানুহক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে ৷ হৰেকৃষ্ণ ডেকাই ঘৰত কি খাই আমি চোৱা নাই ৷ কিন্তু এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাক-দেউতাকে গৰু খোৱাৰ ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত আছে ৷ উত্তৰ-পূবক দেশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে বুলি কোৱা চাৰ্জিল ইমাম, ওমৰ খালিদক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰমাণ আছে ৷ এওঁলোকৰ ল’ৰা-ছোৱালী বিদেশত পঢ়ে, বিদেশত থাকে, গতিকে ইয়াত যি হয় হওক ৷ এইবোৰ মানুহৰ কথাৰ লগত মোৰ কথা নিমিলে ৷’’
লগতে পঢ়ক:
