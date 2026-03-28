‘‘যোৱাবাৰ হাত-ভৰি ভাঙিলোঁ, এইবাৰ মিঞাৰ ৰাজহাঁড় ভাঙিম’’: ছিপাঝাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ
শনিবাৰে দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : March 28, 2026 at 9:59 PM IST
ছিপাঝাৰ: ৰাজ্যজুৰি এতিয়া দেখা গৈছে কেৱল নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা ৷ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিটো সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ৷ ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলি আছে বিজেপিৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা ৷ শনিবাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিত এখন জনসভা সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি হাজাৰ হাজাৰ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰে এই জনসভাত ৷
জনতাক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘পাঁচ বছৰ আগতে মই ছিপাঝাৰলৈ আহি ৰাইজক কৈছিলোঁ, দৰং জিলা আৰু ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে পৰমানন্দ ৰাজবংশীক বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰক ৷ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যোৱা পাঁচ বছৰে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰিম ৷ আমি যোৱা পাঁচ বছৰত এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছিলোঁ, গৰুখুঁটিৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ আৰু লামডিঙৰ পৰা উৰিয়াম ঘাটলৈ বাংলাদেশী মিঞাসকলক জীৱনৰ কাৰণে শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ৷ আমি তেওঁলোকক বুজাই দিছিলোঁ যে অসম অসমীয়াৰ বাবে আৰু ভাৰত ভাৰতীয়ৰ বাবে, ইয়াত বাংলাদেশী মিঞাৰ কোনো স্থান নাই ৷’’
‘‘অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিন্দু-মুছলমানৰ আশীৰ্বাদত ৰাজ্যখনৰ জনজীৱনত আমি এক নতুন পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছিলোঁ ৷ আমি ডেৰ লাখ বিঘা মাটি বাংলাদেশী মিঞাৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ ৷ এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিব, যোৱাবাৰ ডেৰ লাখ বিঘা মাটিত উচ্ছেদ কৰিছিলোঁ, মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এইবাৰ আমি পাঁচ লাখ বিঘা ভূমি বাংলাদেশীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম ৷ আজমলে কাৰোবাক কৈছে মিঞাই অসমীয়াৰ মেৰুদণ্ড ভাঙিব ৷ যোৱা পাঁচ বছৰত আমি মিঞাৰ হাত-ভৰি ভাঙিছিলোঁ, এইবাৰ বাংলাদেশী মিঞাৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি দিম ৷ অসমৰ মাটিত তেওঁলোকক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিওঁ ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বাংলাদেশী মিঞাসকলে শুনি লওক অহা পাঁচ বছৰত আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম যে বাংলাদেশী মিঞাই অসমত শান্তিত থাকিব নোৱাৰে, থাকিবলৈ নিদিওঁ ৷ এটা এটাকৈ আমি অসমীয়া জাতিৰ বাবে কাম কৰিছোঁ ৷ কাজিৰঙা, পবিতৰা আৰু ওৰাঙত গঁড় হত্যা বন্ধ কৰিছিলোঁ ৷ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এটাও গঁড় মাৰিবলৈ আমি অনুমতি দিয়া নাই ৷ য’তেই অসমীয়া মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল আমি তাতেই তেওঁলোকৰ সাহস হৈ থিয় দিছিলোঁ ৷ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতেই অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পালে ৷ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতেই চৰাইদেউ মৈদামে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পালে, বিহু ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চলৈ যোৱাৰ সুবিধা পালে ৷ যোৱা পাঁচ বছৰ আছিল অসম আৰু অসমীয়াৰ এক উজ্জ্বল গৌৰৱৰ গাঁথা ৷’’
‘‘অসমত বন্ধ, ধৰ্মঘট, গুলী-বন্দুক বন্ধ হৈ গ’ল, শান্তিৰ কপৌজনী স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ ল’লে ৷ এতিয়া অসমৰ যুৱক-যুৱতীয়ে বন্দুকৰ কথা নকয়, এডিআৰইৰ কথা কয়, কামাণ্ডো-বেটেলিয়ানৰ কথা কয়, টেট পৰীক্ষাৰ কথা কয় ৷ আমি অসমৰ যুৱক-যুৱতীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’লোঁ ৷ আপোনালোকে মনত এবাৰ ভাবক, যিখন অসমত বন্দুকৰ শব্দত ৰাতিপুৱাইছিল, সেইখন অসম দেশৰ ভিতৰতে শান্তিৰ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি ধূতি আৰু লুঙী কথা পাতিছিলোঁ, সেইখন অসমত আজি আমি অৰুণোদয়ৰ কথা পাতোঁ ৷ অসমলৈ যোৱা পাঁচটা বছৰত স্থায়ী পৰিৱৰ্তন আহিল ৷ অসমলৈ উদ্যোগীকৰণ আহিল, ভাবিব নোৱৰা ধৰণে উন্নয়ন আহিল ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
‘‘আমাৰ ৰাজ্যখন পৰিৱৰ্তন হ’ল, অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয়, নিজৰ স্বাভিমান ওভতাই পালে ৷ জাতি হিচাপে আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলোঁ ৷ আজি আমি অসমীয়াই নতুনকৈ অসমখনক এই পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত সফল হৈছোঁ ৷ আগতে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ ইতিহাস বিৰল ৷ কংগ্ৰেছৰ এনে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী আছে নেকি যি পাঁচবছৰত তামোল এখন নোখোৱাকৈ ডেৰ লাখ চাকৰি দিছে ৷ যদি কংগ্ৰেছে নাম ক’ব পাৰে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম ৷ কংগ্ৰেছৰ দিনত চাকৰিৰ নামত দুই লাখকৈ টকা ঘোচ দিবলগীয়া হৈছিল ৷ এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিব, মই এইবাৰ দুই লাখ ল’ৰা-ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘কংগ্ৰেছে যদি ভুলতে কেইজনমান ল’ৰাক চাকৰি দিয়ে তাতো পাঁচ লাখৰ পৰা এককোটি টকা ঘোচ দিব লাগিব ৷ এইখন অসমত এতিয়া দুখীয়া ঘৰৰ ল’ৰাই চাকৰি পায়, মন্ত্ৰীৰ অঙহী-বঙহীয়ে চাকৰি নাপায় ৷ কংগ্ৰেছে নতুন বৰ অসম নিৰ্মাণৰ কথা কয়, আমাৰ বৰ অসম শংকৰদেৱ আৰু চাওলুং চ্যুকাফাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ কংগ্ৰেছৰ নতুন বৰ অসম বাংলাদেশী মিঞাক লৈ কৰিব ৷ সেই বৰ অসম আমাক নালাগে ৷’’
লগতে পঢ়ক:
অন্তঃকন্দলত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ, এইবাৰ অসমত বৃহৎ জয় হ’ব বিজেপিৰ: শিৱৰাজ সিং চৌহান
এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ