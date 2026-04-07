দুবছৰে বুকুত জুই লৈ আছো : কাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

১০০ খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Road Show of CM Himanta Biswa Sarma in Tezpur
তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 8:28 AM IST

তেজপুৰ: ৰাজনৈতিক অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ এনডিএই ১০০ খন আসন লাভ কৰাৰ দাবী কৰিলে । তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ সমৰ্থনত সোমবাৰে আয়োজিত এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণৰ সময়ত এইদৰে দাবী কৰি কংগ্ৰেছৰ লগতে একাংশ সংবাদমাধ্য়মৰ মালিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে মুখ্য়মন্ত্ৰী ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ইয়াৰ পূৰ্বে বৰছলা সমষ্টিৰ কাৱৈমাৰী আৰু ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰি সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত তেজপুৰৰ আদালত চাৰিআলিত উপস্থিত হৈ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ লগতে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তক কাষত লৈ তেজপুৰ চহৰৰ মাজেৰে ৰোড শ্ব' আৰম্ভ কৰে ।

তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' (ETV Bharat Assam)

এই সমদলটোৱে চক বজাৰ, চিভিল চাৰিআলি, মাধৱ ধাম, মহাভৈৰৱ মন্দিৰ, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে ধনুৱা নগৰলৈ প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰে । এই সময়ছোৱাত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে উল্লাসৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় । বিজেপি আৰু অগপৰ নিৰ্বাচনী গীতৰ তালে তালে সমৰ্থকসকলে নাচি-বাগি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে।

Tezpur Legislative Assembly Constituency
তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' (ETV Bharat Assam)

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই ৩৫ হাজাৰ ভোটত জিকিব :

এইবাৰ ১০০ খন আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়,"তেজপুত পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই ৩৫ হাজাৰ ভোটত জিকিব । উত্তৰ অসমত নাওবৈচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জোনাই, ঢেকীয়াজুলিকে আদি কৰি সকলো আসন এনডিএই লাভ কৰিব ।"

Tezpur Legislative Assembly Constituency
তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ আৰু তিনিখন দেশৰ সক্ৰিয় পাছপ’ৰ্টক লৈ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াৰ লগতে একাংশ সংবাদ মাধ্য়মৰ মালিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকী ।

সকলো সত্য পোহৰলৈ আহিব :

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণে সময়ত উপযুক্ত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব আৰু সকলো সত্য পোহৰলৈ আহিব । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয়, "ভুৱা কাগজ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, যাৰ তদন্ত হ’ব আৰু যদি মূল নথিপত্ৰ থাকে, তেতিয়া সেইবোৰৰ ভিত্তিত স্থিতি স্পষ্ট হ’ব ।" মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ডুবাইত থকা সম্পত্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়," ইয়াৰ আচল মালিক ছুলতান বুলি তেওঁলোক উন্মোচন কৰিছে ।"

Tezpur Legislative Assembly Constituency
তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' (ETV Bharat Assam)

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে এআই-জেনেৰেটেড তথ্যকো সত্য হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া স্পষ্টীকৰণ প্ৰচাৰ কৰা হোৱা নাই । বিগত দুবছৰে বুকুত একুৰা জুই লৈ খকা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, “মই এনেই কথা নকওঁ, দুবছৰে বুকুত জুই লৈ আছো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নমূলক কামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প, টানেল নিৰ্মাণ আৰু মেডিকেল কলেজ স্থাপন আদিৰ দৰে পদক্ষেপৰ বাবেও সমালোচনা কৰা হৈছে । মই লাইন সলনি কৰিলে এইবোৰ কাম নহ’ব, সেয়ে মই মোৰ স্থিতিত অটল ।"

এই সময়তে এজন সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ব্যক্তিগত বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, একাংশই মোক বলে নোৱাৰি পত্নীৰ সেন্দূৰৰ কথা কৈছে ।"

