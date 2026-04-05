মুৰং ঘৰক লৈ জোনাইত কংগ্ৰেছ-বিজেপিৰ সংঘাত
মুৰং ঘৰত সভা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি । আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ ।
Published : April 5, 2026 at 7:20 PM IST
জোনাই : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ ৩ দিন বাকী আছে । ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব । যাৰ বাবে সকলো দলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । কিন্তু তাৰ মাজতে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ পৰা পুনৰ নিৰ্বাচনী হিংসাৰ খবৰ আহিছে । তৰাজান গাঁৱত থকা মিচিংসকলৰ মুৰং ঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ সংঘাত হোৱা দেখা গৈছে । দেওবাৰে পুৱাই দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি লাগে । ফলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে ধেমাজি জিলাৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই ঘটনাবোৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি উভয় দলৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থক আহত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । তাৰ মাজতে দেওবাৰে পুনৰ জোনাইৰ তৰাজান গাঁৱত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ।
জানিব পৰা মতে দেওবাৰে তৰাজান গাঁৱৰ মুৰং ঘৰৰ প্ৰাংগণত কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনী ৰেলী আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল । সেই অনুসৰি অনুষ্ঠানটোত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু মেদক উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা গাঁৱৰ ৰাইজ সমবেত হোৱাৰ আগতে বিজেপি সমৰ্থকসকল একেটা স্থানত উপস্থিত হৈছিল । তেনে সময়তে দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা আৰম্ভ হয় আৰু দুয়ো পক্ষৰ মাজত হতাহতি হোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে । লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কয়, " ১০ বজাত ৰেলী কৰাৰ কথা আছিল । প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত হ'ব আৰু আশীৰ্বাদ ল'ব । সেই সময়তে ভুৱনৰ কিছুমান গুণ্ডাবাহিনী ইয়াত ১৫-২০ গাঁৱৰ ল'ৰা আহি মুৰঙত ভৰ্তি হৈ আছিল । মোক ঠেলা হেঁচা কৰিলে । মই কৈছোঁ মুৰঙত সকলোৰে অধিকাৰ আছে । তেওঁলোকেও মিটিং কৰিব পাৰে আমিও পাৰোঁ । গাঁৱৰ মহিলা হৈ যদি আমি ইয়াত মিটিং কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই । এই মুৰং ঘৰ ভুৱন পেগুই বনাই দিয়া নহয় । কিন্তু তেওঁলোকে আমাক বাধা প্ৰদান কৰিছে ।"
আন এজন কংগ্ৰেছ নেতাই কয়, "আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মী, জাগৰণ কৰ্মী ইয়াত ৰাজু মেদকক আদৰিবলৈ মুৰং ঘৰত উপস্থিত হৈ আছিলোঁ । কিন্তু ভুৱন পেগুৰ গুণ্ডাবাহিনী আগতীয়াকৈ ইয়াক উপস্থিত হৈ আছিল আৰু আমাক বাধা দিছিল । মোৰ গাঁৱৰ মুৰং ঘৰত যদি মই উঠিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ অধিকাৰ ক'ত থাকিব ?"
আনহাতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ এই অভিযোগক নস্যাৎ কৰে বিজেপি সমৰ্থকসকলে । সভা চলি থকাৰ মাজত কংগ্ৰেছ সমৰ্থকে উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক এফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰাৰহে অভিযোগ কৰিছে বিজেপি সমৰ্থকসকলে । অৱশ্যে কাৰ অভিযোগ সঁচা সেয়া সময়ে ক'ব । কিন্তু জোনাইত যে এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন পেগু আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ ৰাজু মেদকৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে ৰাইজে অনুমান কৰিছে ।
