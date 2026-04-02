সৰুপথাৰত জীৱন-বিশ্বজিতে ভাগ ভাগ কৰিলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক?

সৰুপথাৰত জীৱন-বিশ্বজিতে ভাগ ভাগ কৰিলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক?
সৰুপথাৰত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ একাংশই সমৰ্থন কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনক? আন একাংশৰ আকৌ মুকলি সমৰ্থন জীৱন চুতীয়াক? পঢ়ক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন
Published : April 2, 2026 at 5:20 PM IST
সৰুপথাৰ : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সৰুপথাৰ ৰাজনীতি অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । এফালে শাসকীয় দলৰ নেতা তথা প্ৰভাৱশালী নেতা বিশ্বজিৎ ফুকনে পুনৰ বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । আনফালে বিৰোধী ঐক্যৰ অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে চুতীয় জনগোষ্ঠীৰ নেতা জীৱন চুতীয়াক ।
দুয়োগৰাকী নেতাই সমষ্টিটোত নিজ নিজ কৌশলেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠনৰ মাজত মতবিৰোধ আৰম্ভ হৈছে । কাৰণ সংগঠনবোৰৰ একাংশ নেতাই বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলি সমৰ্থন জনাইছে । ইয়াৰ বিপৰীতে জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জীৱন চুতীয়াক এটা পক্ষই সমৰ্থন জনাইছে । একপ্ৰকাৰ সমষ্টিটোত মুকলি বিৰোধ আৰম্ভ হৈছে ।
দেওবাৰে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, চুতীয়া মহিলা সন্মিলন, চুতীয়া জাতি সন্মিলনৰ ধনশিৰি জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বই বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ পিছতে সমষ্টিটোত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে । ইয়াৰ পৰিণতিত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰা সৰুপথাৰৰ তিনিটাকৈ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ ধনশিৰি জিলা সমিতিয়ে ।
চুতীয়া ভূমিপুত্ৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকীৰ বিপৰীতে গৈ কেৱল স্বাৰ্থৰ বাবে ফুকন উপাধিৰ বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনোৱাত তথাকথিত চুতীয়া নেতাকেইজনক একপ্ৰকাৰ বদন আখ্যা দিলে যুৱ সন্মিলনে । সততে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক-শৈক্ষিক অধিকাৰ বিচাৰি আন্দোলন কৰি অহা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা বা অন্য সংগঠনসমূহে জাতিৰ বিপৰীতে গৈ কেৱল স্বাৰ্থৰ বাবে বিশ্বজিৎ ফুকনক সমৰ্থন কৰাৰো অভিযোগ কৰে যুৱ সন্মিলনে ।
আনহাতে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজনৈতিকভাৱে অৱহেলিত চুতীয়া অধ্যুষিত সৰুপথাৰ সমষ্টিত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত অসম জাতীয় পৰিষদলৈ কৃতজ্ঞতাও প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে । কেৱল এয়াই নহয় সংগঠনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিপৰীতে গৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক জীৱন চুতীয়াক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ ধনশিৰি জিলা সমিতিয়ে ।
ধনশিৰি চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডিম্পু বৰাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "আমি এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিছোঁ যে কালি যিখন সভা হ’ল, যদি প্ৰকৃততে বিশ্বজিৎ ফুকনে জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ লগত মতবিনিময় কৰিব লগা আছিল, তেওঁলোকে একাংশক খবৰ দিছে । আমাৰ এখন জিলা সমিতিলৈ তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে নেকি ? যদি আমাৰ সভাপতি বুবু কুমাৰ বৰাক তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, সেইটো কথা আমি নাজানো, আমাক অৱগত কৰা নাই । সেইটো বুবু কুমাৰ বৰাৰ ব্যক্তিগত কথা, আমি সেই সন্দৰ্ভত একো ক'ব নোৱাৰোঁ । কিন্তু আমাৰ চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ এটা স্পষ্ট মত যে যিহেতু আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কথা কওঁ, গতিকে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পাবলৈ আমি আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ লগত আছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি এনেকুৱা নহয় যে আমি জীৱন চুতীয়াৰ লগত আছোঁ বা কাৰোবাক বিৰোধ কৰিছোঁ । টিংখং সমষ্টিত বিমল বড়াই চুতীয়া জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, তেওঁকো যুৱ সন্মিলনে সহায়-সহযোগিতা কৰিব । বোকাখাতত অতুল বৰা, গোলাঘাটত অজন্তা নেওগ আৰু বিতোপন শইকীয়া আছে । দুয়োগৰাকীয়ে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা সহায় পাব । সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিশ্বজিৎ ফুকন চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ নহয় । তেওঁ ফুকন উপাধি লিখে, তেওঁ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ নহয় । গতিকে আমি আমাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ লগত আছোঁ ।"
ডিম্পু বৰাই লগতে কয়, "যিহেতু আমি এটা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠনৰ দায়িত্বত আছোঁ, আমি যদি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপক্ষে গৈ থিয় হওঁ, সেইটো কেনেকুৱা হ'ব ? জাতিটোৰ ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ বুৰঞ্জী যিদিনা লিখা হ'ব, সেইদিনা যিসকলে জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপক্ষে থিয় দিছে, তেওঁলোকক বদন আখ্যা দিয়া হ'ব । তেওঁলোক জাতিদ্ৰোহী ।"
চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "চৰকাৰ যিয়েই নহওক, জাতিটোৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেইটো দিবই লাগিব । বিজেপি চৰকাৰে আমাক যিখিনি দিছে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ । কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিদিব । আমাক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগে বুলি আমি দিল্লী-দিছপুৰত আন্দোলন কৰি আহিছোঁ । সৰুপথাৰ সমষ্টিত বৰ্তমান আমাৰ প্ৰায় ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটাৰ আছে । তেনে ক্ষেত্ৰত আমাক কিন্তু অতীতৰ দিনবোৰত বিজেপি, কংগ্ৰেছ বা অগপই হওক, সকলোৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰি আহিছে ।"
নেতাজনে লগতে কয়, "পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে জাতীয় পৰিষদ দলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ এজন লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীজনক আগুৱাই নিয়াটো অকল যুৱ সন্মিলনৰে নহয়, সকলো চুতীয়া ৰাইজৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ । আমি মুকলিকৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, অসম ধনশিৰি জিলা সমিতিয়ে কেৱল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সপক্ষে থাকিম । আমি কেতিয়াও বিপক্ষত নাথাকোঁ । যদি আমি বিপক্ষত থাকোঁ তেন্তে ভৱিষ্যতে ৰাইজে আমাক জাতিদ্ৰোহী বুলি ক'ব ।"
বিশ্বজিৎ ফুকনক মুকলি সমৰ্থন জনোৱা চুতীয়া সংগঠনৰ নেতাকেইজনক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, "মতবিনিময় অনুষ্ঠান বিশ্বজিৎ ফুকনে কৰিছে, কাইলৈ জীৱন চুতীয়াই কৰিব, আন দলেও কৰিব । কিন্তু চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনকেইটাই মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাতো অতি নিৰ্লজ্জ কথা । তেওঁলোকৰ জাতিৰ হৈ এনেদৰে কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই । তেওঁলোকে কেৱল জাতিৰ নামত নিজৰ ব্যক্তিগত লাভৰ বাবেহে কাম কৰিছে বুলি আজি ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।"
অৱশ্যে চুতীয়া জাতিৰ মাজত চলা এই বঙহৰ যুঁজখনে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰ সমষ্টিত কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ক্ষতিগ্ৰস্ত তথা লাভান্বিত কৰিব সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।
সমষ্টিটোত এনেবোৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে আকৌ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াই কিছু ব্যতিক্ৰমী পন্থাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দল বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ঠায়ে ঠায়ে বিশাল সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিপৰীতে জীৱন চুতীয়াই আকৌ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটাৰৰ মনৰ কথা জনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা পাতি প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ জীৱন চুতীয়াই কয়, "সৰুপথাৰ সমষ্টিত ৯০ শতাংশ ৰাইজ গ্ৰামাঞ্চলত থাকে । গতিকে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটাৰসকলৰ আমি ওচৰলৈ ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ, বুথে বুথে গৈছোঁ । আমি যিমান সম্ভৱ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ । আমি কমেও ৪-৫ টা ভাগত ভাগ হৈছোঁ, অকল আমি নহয় আমাৰ বহুকেইটা দল ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে গৈছে, বুথে বুথে গৈছে । গতিকে ৰাইজৰ খবৰ লৈছে, ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি বিশাল সভা কৰি প্ৰচাৰমুখী নহৈ আমি বাস্তৱমুখী হৈছোঁ । ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগ, সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে বাস্তৱ উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব । গতিকে আমি বাস্তৱ সমস্যাসমূহ চোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ।"
মুঠতে সৰুপথাৰ সমষ্টিত এতিয়া শাসক-বিৰোধী সকলোৰে তৎপৰতা দেখা গৈছে । কিন্তু কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া ৪ মে'ত নিশ্চিত হ'ব ।
