নৱমবাৰৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল

নৱমবাৰৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল
নৱগঠিত টিহু সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ পাটোৱাৰীয়ে নলবাৰী সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
Published : March 23, 2026 at 5:18 PM IST
নলবাৰী: ক্ৰমাগতভাৱে নৱমবাৰলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ । ১৯৮৫ চনৰ পৰাই এটা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা জ্যেষ্ঠ নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এইবাৰলৈ মুঠ ন বাৰকৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।
পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ আৰু বৰ্তমানৰ নৱগঠিত টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নলবাৰী সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহি লৈ সমষ্টিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে মনোনয়ন দাখিল কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ।
টিহুত এইবাৰো বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী । পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ ঘটি নতুনকৈ গঠিত হোৱা টিহু বিধানসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীনৰ আশংকা কৰা নাই নেতাগৰাকীয়ে । বৰক্ষেত্ৰী, পাটাছাৰকুছি, বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বহুকেইটা অঞ্চল এই সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতো লোকসকল বিজেপিৰ পক্ষতেই থকা বুলি নেতাগৰাকীয়ে মত ব্যক্ত কৰে ।
জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আদৰি নিবলৈ সাজু হৈ থকা দেখা গৈছে ৷ নলবাৰীৰ গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰা টিহু সমষ্টিলৈ বিশাল ৰেলীৰে আদৰি নিয়া হ’ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক ৷
মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি আমি টিহু সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন আমি দাখিল কৰিলো আৰু আমি সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা বিচাৰিছো ৷ বিগত পাঁচটা বা দহটা বছৰত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত বিশেষকৈ পাঁচটা বছৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে, গতিকে উন্নয়নৰ এই ব্যৱস্থাত সকলো ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈছে ৷ এই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব ৷’’
