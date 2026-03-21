ট্ৰেক্টৰত ফুৰি আমনি লাগিল চন্দনৰ ! ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল
২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত চন্দন ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিছিল । এতিয়া পুনৰ বি পি এফত যোগদান ।
Published : March 21, 2026 at 2:03 PM IST
কোকৰাঝাৰ: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত যোগদান আৰু দলত্যাগৰ জোৱাৰ দেখা গৈছে ৷ বিজেপিয়েই কওক বা কংগ্ৰেছ, আনকি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলতো দেখা গৈছে এই পৰিৱেশ ৷ শুকুৰবাৰে বি পি এফলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই ৷
ইউ পি পি এলৰ কেবাগৰাকীও নেতা-সদস্যক লগত লৈ বি পি এফত যোগদান কৰে বড়োভূমিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ পৰাও কেবাগৰাকীও নেতা-সদস্যই যোগ দিয়ে বি পি এফ দলত ৷ ইউ পি পি এলৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱেও বি পি এফত যোগদান কৰে ৷
আতচবাজী ফুটাই ঢোলে-দগৰে এইসকল নেতা-সদস্যক দললৈ আদৰণি জনায় বি পি এফে ৷ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বড়োলেণ্ড পিপলচ্ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ বি পি এফৰ মুৰব্বী তথা বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৷ সকলোকে দললৈ উষ্ম আদৰৰণি জনায় একেলগে সমিলমিলেৰে বড়োভূমিৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মহিলাৰীয়ে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘আজি ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় ১১২ গৰাকী নেতা-সদস্যই বি পি এফত যোগদান কৰিছে ৷ চন্দন ব্ৰহ্ময়ো বি পি এফত যোগ দিছে ৷ সকলোকে আমি দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ ৷ আমি সকলোকে কাম কৰাৰ সুবিধা দিম ৷ চন্দন ব্ৰহ্ম পুনৰ বি পি এফলৈ অহাত ভাল লাগিছে ৷ আমাৰ বি পিএ ফ দলৰ নীতি-আদৰ্শ ভাল পাই, তেওঁলোক আমাৰ দললৈ আহিছে ৷ বি পি এফৰ উদ্দেশ্য এটাই, এখন সুন্দৰ বি টি আৰ বনোৱা ৷ যাতে বি টি আৰত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ হকে সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব পাৰে ৷ আমি সকলোকে কাম কৰিবলৈ ঠাই দিম ৷ আমি সুবিধা দিম । সকলোকে লগত লৈ আমি কাম কৰি যাম ৷’’
উল্লেখ্য যে, চন্দন ব্ৰহ্ম এসময়ত চিদলী সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ বিধায়ক আছিল আৰু তেওঁ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও হৈছিল ৷ কিন্তু ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁ ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিছিল ।
অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নাহে, প্ৰাৰ্থীও জিকিব বুলিও মই নাভাবো: অশোক সিংহল
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ মনোনয়নৰ দিনাই শাসক-বিৰোধীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন; ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত, লুৰীণৰ মনোনয় দাখিল