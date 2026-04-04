কুংকি চৌধুৰীৰ ডীপ ফেক ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ ! বিজেপিৰ আইটি চেল-একাংশ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল

ঘটনা সন্দৰ্ভত পাণবজাৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে ৷

বিজেপিৰ IT Cell আৰু একাংশ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 8:57 PM IST

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈছে মধ্য গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৷ এফালে বিজেপিৰ বৰ্ষীয়ান নেতা বিজয় গুপ্তা আৰু আনফালে ৰাজনীতিত তেনেই শিশু অসম জাতীয় পৰিষদৰ কুংকি চৌধুৰী ৷

অৱশ্যে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰ উপৰিও আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ অনুৰূপা ডেকাৰজা ৷ কিন্তু ব্যাপক চৰ্চাত আছে বিজয় গুপ্তা আৰু কুংকি চৌধুৰী ৷ শেহতীয়াকৈ অধিক চৰ্চিত হৈছে কুংকি চৌধুৰী ৷ প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বক্তব্য আৰু তাৰ পাছত এটা ডীপ ফেক ভিডিঅ’ই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক বিতৰ্ক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুদিন পূৰ্বে কুংকিৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে গো মাংস ভক্ষণ কৰে বুলি ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমযোগে কুংকি চৌধুৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য সম্পূৰ্ণ অসত্য বুলি দাবী কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছিল ৷ কিন্তু সেই ভিডিঅ’টোৰ দৃশ্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰি কৃত্ৰিমভাৱে কুংকিৰ কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল এটা ডীপ ফেক ভিডিঅ’ ৷ সেই ভিডিঅ’টো বিজেপিৰ IT Cell-এ প্ৰচাৰ কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে কুংকি চৌধুৰীয়ে ৷

ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পাণবজাৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে । এ আইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগত ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰা বিজেপিৰ IT Cell আৰু একাংশ নেতাৰ বিৰুদ্ধে কুংকিয়ে দাখিল কৰে এজাহাৰ ৷ বিজেপিৰ IT Cell, বলেন বৈশ্য, বিশ্বজিৎ বৰ্মন আৰু অভিজ্ঞান দিহিঙীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে অজাপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

এজাহাৰ দাখিলৰ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কুংকিয়ে লিখিছে, ‘‘বিজেপি আইটি চেলে মোৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰাৰ বাবে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে এটা ভুৱা এআই জেনেৰেটেড ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰিছে৷ এনে কুৰুচিপূৰ্ণ কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ । আমি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম৷’’ আন এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে, ‘‘প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ পথাৰত মই একেবাৰে নতুন ৷ মোৰ দৰে নৱাগতগৰাকীলৈ কিয় ইমান ভয় কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়াই ?’’

এজাৰ দাখিল কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কুংকি চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘বিজেপিৰ IT Cell আৰু বলেন বৈশ্য, বিশ্বজিৎ বৰ্মন আৰু অভিজ্ঞন দিহিঙীয়াই মোৰ বিষয়ে আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে মিছা প্ৰচাৰ চলাই আছে । ইমান তললৈ তেওঁলোক কিয় নামিছে মই নাজানোঁ । ভবাই নাছিলো যে তেওঁলোক ইমান তললৈ নামিব পাৰে । সেয়েহে মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ৫০১ নম্বৰ কথা সকলোৱে জানে ।‌ সেই কোঠাৰ পৰা সম্ভৱতঃ হাজাৰ হাজাৰ ফেক একাউণ্টে মোৰ এই ডীপ ফেক ভিডিঅ'টো বিয়পাই দিব পাৰে ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়, তেওঁলোকে ভুৱা তথ্য বিয়পাব বিচাৰিছে । তেওঁলোকে ভয় খাবলগীয়া কি হৈছে মই নিজে বুজি পোৱা নাই । মই সৰু ছোৱালী, ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ মাত্ৰ । তেওঁলোকে তললৈ নামি যি কাম কৰিছে মই হতবাক হৈছোঁ । মোক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে । এইবোৰ ভুৱা অভিযোগ আনি ৰাইজৰ মাজত মোক আৰু মোৰ পৰিয়ালক বদনাম কৰিব বিচাৰিছে, সেইবোৰ ভাবিয়েই এইবিলাক কাম কৰি আছে । মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পুৰণি পোষ্টবোৰ কমেন্টেৰে ভৰি পৰিছে । মই নাভাবোঁ এইবোৰ কথাই নিৰ্বাচনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব । মধ্য গুৱাহাটীৰ ৰাইজে সকলো বুজে, কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ম বুলিও মই নাভাবোঁ ।’’

আনহাতে শুকুৰবাৰে ফাঁচী বজাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত হোৱা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কুংকিয়ে কয়, "কালি মই গম পোৱা নাছিলোঁ । আজি পুৱা গম পালোঁ কিছুমান ল’ৰাই প্ৰতিবাদ কৰা বুলি । মোক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । মধ্য গুৱাহাটীৰ ৰাইজ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাত কেনেকৈ দমাব পাৰে সেই চেষ্টা কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ নেতাসকল আছে, ৰাজনীতিত তেওঁলোক আমাৰ বিৰোধী । তেওঁলোক যিহেতু ৰাজনীতিলৈ আহিছে এটা মৰ্যদা আৰু সন্মান থাকিব লাগে । মই নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি, এগৰাকী নাৰী, প্ৰথমবাৰ ৰাজনীতিত আহিছোঁ ৷ অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেওঁ মৰ্যদা ৰাখি মোক প্ৰেৰণা-উৎসাহ যোগাব পাৰিলেহেঁতেন । তাৰ বিপৰীতে মোৰ লগত তেওঁলোকে যি কৰি আছে সেইখিনি দেখি লগা নাই যে তেওঁলোকৰ সিমানখিনি সন্মান কৰা আৰু মৰ্যাদা আছে ।’’

