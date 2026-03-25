ETV Bharat / politics

ইমান সন্মান দিয়াৰ পিছতো নন্দিতা গাৰ্লোচাই দলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে : দেৱলাল গাৰ্লোচা

নন্দিতা ক্ষমতালোভী বুলি কটাক্ষ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ ।

নন্দিতা গাৰ্লোচাক কটাক্ষ দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: নন্দিতা গাৰ্লোচাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰাত দলটোৰ একো ক্ষতি নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই । কিয় নন্দিতা গাৰ্লোচাই বিজেপি ত্য়াগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে সেই বিষয়েও ব্য়াখ্য়া কৰিলে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে ।

নন্দিতা হৈছে ক্ষমতালোভী:

সদ্য় বিজেপিত্য়াগী নেত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "নন্দিতা হৈছে ক্ষমতালোভী । ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰি এটা দিনো থাকিব নোৱাৰে নন্দিতা গাৰ্লোচাই । ২০১৬ চনত যেতিয়া বি বি হাগজাৰে বিজেপিৰ টিকট পাইছিল তেতিয়াও নন্দিতা গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল । পুনৰ ২০১৮ চনত নন্দিতাই বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে তেওঁক বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।"

দেৱলাল গাৰ্লোচাই আৰু কয়, "২০১৯ চনৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত নন্দিতা গাৰ্লোচাই বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদো লাভ কৰিছিল । ২০২১ চনত হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰি জয়ী হোৱাৰ পিছতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছিল তেওঁ ।"

বিজেপিৰ একো ক্ষতি নহয় :

দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "বিজেপি দলে নন্দিতা গাৰ্লোচাক ইমান সন্মান দিয়াৰ পিছতো দলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰি মাত্ৰ ক্ষমতাৰ লোভত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ।" বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপি দলৰ বিধায়ক হৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ পি এইচ এছ এল চিৰ লগত মিলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৈ কাম কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি গাৰ্লোচাই কয়," তথাপি বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব পৰা নাছিল । ঘৰত থাকি শত্ৰুতা কৰাৰ সলনি দলত্যাগ কৰি যোৱাটো ভাল । দলৰ বাহিৰত থাকিলে খোলাখুলি যুঁজ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়," নন্দিতা গাৰ্লোচাই দলত্যাগ কৰাৰ ফলত বিজেপিৰ একো ক্ষতি নহয় ।"

২০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বিজেপি :

হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি শক্তিশালী বুলি উল্লেখ কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়," হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী এইবাৰ ২০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব । ডিমাছা নেচনেল লিবাৰেচন টাইগাৰ নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে সামাজিক মাধ্যমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বহু বেয়া বেয়া কথা কৈ ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাইজৰ মাজত যি ভয়-ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে তাৰ বাবে বিজেপিৰ একো ক্ষতি নহয় । ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে বিজেপিৰ লগত । এনে সংগঠনৰ কোনো অস্তিত্ব নাই ।"

ডেনিয়েল লাংথাচাই ভাবুকি দি প্ৰচাৰ চলাইছে :

তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ আৰু এন পি পি দলে নাগালেণ্ডৰ পৰা ভাৰা কৰি বন্দুক আনি কিছু যুৱকৰ হাতত বন্দুক দি ৰাইজৰ মাজত ভয়-ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে ।" সেই লৈ ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি মন্ত্যব কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "হাফলং সমষ্টিৰ এন পি পি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই গাঁওসমূহত গৈ যুৱকসকলক ভয় -ভাবুকি দি প্ৰচাৰ কৰি আছে । এন পি পি দলক ভোট নিদি বিজেপিক ভোট দিলে পৰিণাম বেয়া হ'ব ; কিন্তু ডিমা হাছাও জিলাৰ যুৱ সমাজ বিজেপিৰ পক্ষত আছে । কিয়নো এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত জিলাখনৰ যুৱকসকলে এ ডি আৰ ই, এ পি এছ চিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়াৰ উপৰি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যাৰ বাবে জিলাৰ যুৱ সমাজে বিজেপি দলক সমৰ্থন দিব । "

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে টকা লৈ নিৰ্বাচনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল :

দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "বিজেপিৰ ভোট কটাৰ বাবে ডেনিয়েল লাংথাচাই ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ইছ্যু লৈ গাঁৱত প্ৰচাৰ চলাব । নিৰ্মল লাংথাচাই বিজেপি হিন্দুৰ দল আৰু জাত-পাতৰ কথা কৈ ভোট কটাৰ চেষ্টা চলাব । শেষত টকা লৈ সকলো মেনেজ কৰি ল'ব বুলি অভিযোগ কৰি দেৱলাল গাৰ্লচাই কংগ্ৰেছ দলৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয়," যোৱা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইজন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে টকা লৈ নিৰ্বাচনৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।"

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
হাফলং বিধানসভা সমষ্টি
দেৱলাল গাৰ্লোচা
নন্দিতা গাৰ্লোচা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.