মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা : দল নহয়, যোগ্য বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীহে বিচাৰে ডিমৰীয়াবাসীয়ে

মহিলা ভোটাৰৰ মনৰ বতৰা : দল নহয়, যোগ্য বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীহে বিচাৰে ডিমৰীয়াবাসীয়ে
নৱগঠিত ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰে বিচাৰে কি ?
Published : April 3, 2026 at 7:38 PM IST
সোণাপুৰ : ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভোটাৰ ৰাইজে এইবাৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিব । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গঠিত এই নতুন সমষ্টিটো পূৰ্বৰ ৫২ নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ এটা অংশক সামৰি লোৱা হৈছে । নৱগঠিত ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা ।
গুৱাহাটীৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম এই সমষ্টিটোৰ বিশেষত্ব হ’ল-ইয়াত পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । ফলস্বৰূপে, আগন্তুক নিৰ্বাচনত ডিমৰীয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীশক্তি তথা মহিলাসকলেই পালন কৰিব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ।
কি ভাবিছে ডিমৰীয়াৰ মহিলাসকলে ? তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ কি আৰু কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ পচন্দ ?
দল নহয়, আমাক লাগে যোগ্য আৰু বিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী:
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিমৰীয়া সমষ্টি হিচাপে ভোটদান কৰিবলৈ সাজু হোৱা এগৰাকী মহিলাই স্পষ্টকৈ কয় যে তেওঁলোকৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলতকৈ প্ৰাৰ্থীজনৰ যোগ্যতা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁৰ মতে,আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন, ভিতৰুৱা গাঁওবোৰৰ বাট-পথৰ দুৰৱস্থা দূৰ কৰিব পৰা এজন প্ৰাৰ্থী সকলোৱে বিচাৰে । তেওঁ কয়," এইটো নতুন সমষ্টি ৷ আমি প্ৰথম ভোট দিম । সেই হিচাপে আমি যথেষ্ঠ সুখী । ডিমৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থীজন কোনটো পাৰ্টীৰ হয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, এজন যোগ্য় প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব লাগে ।"
নাৰী সুৰক্ষা:
আন এগৰাকী ভোটাৰে নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি কয়,"সমাজত মহিলাসকল আজিও সুৰক্ষিত নহয় । শিক্ষা আৰু সুৰক্ষাৰ দিশত যিয়ে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব তেওঁকেই ডিমৰীয়াবাসীয়ে আদৰি ল’ব ।"
নিষ্ঠা আৰু সততা:
"গাদীৰ লোভত যাতে প্ৰাৰ্থীজন সলনি হৈ নাযায় ।" এইদৰে এগৰাকী সচেতন ভোটাৰে আহ্বান জনাইছে । ডিমৰীয়াক সঁচা অন্তৰৰে ভাল পোৱা এজন প্ৰতিনিধিৰ বাবে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে বুলি তেওঁ কয় ।
আঁচনিৰ প্ৰকৃত সুফল আৰু সঠিক ৰূপায়ণৰ দাবী :
অন্য এগৰাকী মহিলা ভোটাৰে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "গাঁৱে-ভূঞে বহু আঁচনি চলিছে যদিও প্ৰকৃত উন্নয়ন এতিয়াও বহু দূৰৈত ।" তেওঁৰ মতে, কেৱল আঁচনি দিলেই নহ’ব, সেইবোৰৰ সঠিক ৰূপায়ণ আৰু মহিলাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এজন যোগ্য বিধায়ক ডিমৰীয়াক লাগে ।
কন্যা সন্তানৰ সুৰক্ষা আৰু সামাজিক স্থিৰতা :
সমষ্টিটোৰ আন এগৰাকী মহিলাই নিজৰ লগতে কন্যা সন্তানৰ নিৰাপত্তাক লৈ গভীৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়,"আমাৰ ছোৱালী এজনী বাহিৰলৈ ওলাই গ’লে আমি সদায় চিন্তাত থাকো । আমাক এনে এজন প্ৰাৰ্থী লাগে যিয়ে সমাজত এনে এক পৰিৱেশ গঢ়িব য’ত মহিলা আৰু ছোৱালীসকলে নিৰ্ভয়ে চলা-ফুৰা কৰিব পাৰে ।"
স্বাৱলম্বন আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ শক্তিশালীকৰণ:
কেৱল সুৰক্ষা বা বাট-পথেই নহয়, অৰ্থনৈতিক স্বতন্ত্ৰতাও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ এক মূল বিষয় । এগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁলোকে এনে এজন জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে যিয়ে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সঠিক পথ দেখুৱাব পাৰিব । আত্মসহায়ক গোটসমূহক অধিক সক্ৰিয় কৰি অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় কৰিব । যিয়ে মহিলাক সহায় কৰি সমাজক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ’ব ।
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মহিলা ভোটাৰৰ এই স্পষ্ট মতামতে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোক এতিয়া কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিতে ভোল নাযায় । শিক্ষা, সুৰক্ষা, উন্নয়ন আৰু স্বাৱলম্বিতা-এই চাৰিটা স্তম্ভৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ডিমৰীয়াৰ মহিলাসকলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। এতিয়া লক্ষণীয় হ’ব, ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই মাতৃশক্তিৰ বিশ্বাস জয় কৰিবলৈ কেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।
