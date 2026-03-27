হাফলঙত কোনে উৰুৱাব বিজয় পতাকা; কংগ্ৰেছ, বিজেপি নে এনপিপি দল ?

হাফলঙত কোনে উৰুৱাব বিজয় পতাকা; কংগ্ৰেছ, বিজেপি নে এনপিপি দল ?
হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে । যাৰ ফলত হাফলঙত কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু এনপিপিৰ মাজতে ত্ৰিকণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : March 27, 2026 at 8:02 AM IST
হাফলং : অহা ৯ এপ্ৰিল ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ আদি সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১১৩ নম্বৰ হাফলং জনজাতি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষৰ দিনা স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য দাবী কমিটী (ASDC) বৈধ প্ৰাৰ্থী আনজুছ টেৰানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে । যাৰ ফলত এইবাৰ হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ত্ৰিকণীয়া যুজঁ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে ।
এএচডিচিৰ প্ৰাৰ্থী আনজুছ টেৰানে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে এইবাৰ হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছে শাসক বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লচা আৰু নেশ্যনেল পিপলচ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচা ।
ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া একে ইলিয়াছ আহমেদে জানিবলৈ দিয়া মতে, হাফলং সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৫ জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিছিল ৷ ইয়াৰে মাজত কংগ্ৰেছৰ দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল ৷ কিন্তু মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লচাৰ মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল লাংথাচাৰ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ শেষ দিন আছিল ৷ এএচডিচি প্ৰাৰ্থী আনজুছ টেৰনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ নন্দিতা গাৰ্লচা আৰু বিজেপিৰ ৰূপালী লাংথাচা আৰু এনপিপিৰ ডেনিয়েল লাংথাচা হাফলং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব ।
ইপিনে নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ কেইটামানহে দিন বাকী আছে ৷ এই সময়ছোৱাত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু এনপিপি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে । বিজেপি দলে জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও এনপিপি দলেও সমান্তৰালকৈ ডিমা হাছাওৰ গাঁওসমূহত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ৷
ইপিনে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লচাই ঘৰ ঘৰ গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । আনহাতে, হাফলং সমষ্টিত এএচডিচি প্ৰাৰ্থী আনজুছ টেৰনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিচতে ডিমা হাছাও জিলাত নিৰ্বাচনী যুজঁ এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে । হাফলং সমষ্টিত এতিয়া কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু এনপিপি দলৰ মাজতে ত্ৰিকণীয়া যুঁজ হোৱাৰ প্ৰৱল সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।