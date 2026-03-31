মন্দিয়া সমষ্টিত তীব্ৰতৰ হৈছে ৰাজনৈতিক যুঁজ; আৰম্ভ বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতি

শ্বেৰমান আলী আহমেদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানুহ বুলি কোনে ক'লে ?

Mandia Legislative Assembly Constituency
মন্দিয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক আৰু তৃণমুল কংগ্ৰেছৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 11:54 AM IST

বৰপেটা : আকৰ্ষণীয় হৈছে ২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ । সমান্তৰালভাৱে তীব্ৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ যুঁজখন ৷ সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেক, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদ, বিজেপিৰ বাদল চন্দ্ৰ আৰ্য আৰু এআইইউডিএফৰ ৰফিকুল ইছলাম ।

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ছয়গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিব :

এই চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ দলৰ স্থিতি শক্তিশালী বুলি দাবী কৰিলেও এতিয়াও ছবিখন স্পষ্ট হোৱা নাই । ইয়াৰ মাজতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে যিকোনো প্ৰকাৰে এই সমষ্টিটো দখলৰ বাবে উঠিপৰি লাগিছে । সেয়েহে সমষ্টিটোত দলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দেশৰ ছয়গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহিব ।

এই সন্দৰ্ভত শ্বেৰমান আলী আহমেদে কয়, "এই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰকেইগৰাকী সমষ্টিত নামিলেই সমষ্টি এৰি পলায়ন কৰিব লাগিব বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল খালেকে ।"

মন্দিয়া সমষ্টিত এইবাৰ ছুনামি হ'ব :

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মন্দিয়া সমষ্টিত এইবাৰ ছুনামি হ'ব । সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেকে সম্বিত হেৰাইছে । শ্বেৰমানৰ উত্থানত শংকিত হৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ এজেন্ট বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে খালেকে ।" মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছক বিজেপি বুলি কোৱাতো ভাল নহয় নেকি বুলিও মন্তব্য কৰে শ্বেৰমান আলী আহমেদে ।

৮০ বছৰে ৰাইজক ঠগাই আহিছে:

পোন্ধৰ বছৰীয়া বিধায়কৰ কাৰ্যকালত বাঘবৰত কৰা উন্নয়নৰ কথাৰে আব্দুল খালেকক আক্ৰমণ কৰি শ্বেৰমান আলীয়ে কয়, "৮০ বছৰে মাঁথো ৰাইজক ঠগাই আহিছে ।" ইপিনে বৰপেটাৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে একো নকৰিলে বুলি সমালোচনা কৰে শ্বেৰমান আলী আহমেদে |" তেওঁ উজনিৰ পৰা আহি বৰপেটা চহৰত নামিলে বুকুখন বিষাই যায় বুলি কয় । এইবাৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ লক্ষ্য মন্দিয়াক ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তোলা ।

মন্দিয়া সমষ্টিত তৃণমুল কংগ্ৰেছৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

আজমলৰ পানী জৰা নিবলৈ কোনো নাহে :

ইপিনে, মন্দিয়া সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে কয়,"ৰাইজে এইবাৰ দিছপুৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে আৰু মন্দিয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হ'ব লাগে । পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি আব্দুল খালেকক নিৰ্বাচিত কৰিব ৰাইজে । এআইইউডিএফৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই । পূৰ্বতে আজমলে পানী জৰা দি, হেলিকপ্টাৰ দেখুৱাই প্ৰচাৰ চলাইছিল । এতিয়া পানী জৰা নিবলৈ কোনো নাহে । সেয়েহে এইবাৰ তেওঁলোকে হায়দৰাবাদৰ পৰা ওৱেইছিক আনিছে; কিন্তু ওৱেইছিয়েও আজমলক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে । ৰাইজে আজমলক বিচৰা নাই । আজমলক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উঠ বুলি ক'লে উঠে, বহ বুলি কলেই বহে । সেইটো ৰাইজে ভাল পোৱা নাই ।"

মন্দিয়া সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেকৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

শ্বেৰমান আলী আহমেদ হিমন্তৰ মানুহ :

শ্বেৰমান আলী আহমেদক পুনৰ হিমন্তৰ মানুহ বুলি মন্তব্য কৰে আব্দুল খালেকে । ইপিনে, সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত শ্বেৰমানক প্ৰত্যাহ্বান জনায় আব্দুল খালেকে কয়, "কেইটামান পথ নিৰ্মাণকে উন্নয়ন বুলি নকয় । ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তুলনাত তেওঁৰ সমষ্টিত থকা বুথ আৰু মণ্ডল পৰ্যায়ৰ নেতাসকল শক্তিশালী ।"

