কোকৰাঝাৰত তীব্ৰতৰ হৈছে পাঁচ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান

ইউপিপিএলৰ প্ৰতিভা ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে আন চাৰিগৰাকী নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী ।

Campaign of five women candidates in five assembly constituencies of Kokrajhar
কোকৰাঝাৰ জিলাত পাঁচ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ তুংগত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 8:59 AM IST

কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰ আৰু চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ পৰা ভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ চলাই ভোটাৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

এই পাঁচগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল হ’ল ক্ৰমে ২ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফুংখা ব্ৰহ্ম, তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ শিউলী মহিলাৰী, চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ ইউপিপিল দলৰ প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম, কংগ্ৰেছৰ শেফালী মাৰাক আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰী ৷ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই এশ শতাংশই বিজয়ী হ’ব বুলি দাবী কৰিছে ।

তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰত শিউলী মহিলাৰী :

তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত বিপিএফ দলৰ একমাত্ৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰীয়ে কয়,"ৰাইজৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পাইছো ৷ বৰ্তমানৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী মোৰ কাৰণে কোনো প্ৰত্যাহ্বান নহয় ৷ তেখেতক বেছি মিটিং কৰাও দেখা নাই । কিয়নো মই যিমান মিটিং কৰিছো ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছো । ইয়াত কাৰোবাৰ লগত যে যুঁজ হ’ব মই নাভাবো । আজিৰ দিনত একপক্ষীয় হৈ গৈছে ৷ মহিলা সৱলীকৰণ, যুৱ প্ৰজন্মক স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা, শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰা, ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন কৰাই মোৰ প্ৰধান আৰু মূল লক্ষ্য ।" এইবাৰ নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ বেছি ভোটত বিজয়ী হ’ব বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী চালানী : প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম

বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । ২০১৬ চনত কোকৰাঝাৰ পূব বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছিল যদিও এইবেলি তেওঁ বিপুল ভোটত বিজয়ী হ’ব বুলি দাবী কৰিছে ৷ প্ৰতিভা ব্ৰহ্মই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়," বিপিএফ তথা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপম চন্দ্ৰ ৰায় চালানী, তেওঁ বিটিচিৰ বাসিন্দাই নহয় ৷ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব । সমষ্টিটোত থকা ৪৩ হেজাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ ৰাইজে এনডিএ প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়ে । বিটিচিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ নাই আৰু সেয়েহে সকলোৱে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব ।" শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে এইবাৰ ইউপিপিএল দলৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

ওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিত : শেফালী মাৰাক

ইপিনে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শেফালী মাৰাকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিত । কিয়নো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক এনডিএই হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিক্সাভাৰা পাঁচ টকাৰ ঠাইত চাৰি টকাকৈ দিব কোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষা এনে হ'ব নালাগে । এনডিএই কৰা হাৰাশাস্তিৰ পিছতো যদিহে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে বুজি নাপায় পিছত পস্তাৱ লাগিব ।" তেওঁ কয় যে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম বিটিচি নিৰ্বাচনতে হাৰিছে । গতিকে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰভাৱ নাই বুলি মন্তব্য কৰি সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে শেফালী মাৰাকে ।

কংগ্ৰেছৰ শেফালী মাৰাক (ETV Bharat Assam)

ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে : উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰী

তৃণমূল দলৰ প্ৰাৰ্থী উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰীয়ে কয়, "টিএমচিয়ে জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ’ব । মোৰ লগত যথেষ্ট সংখ্য়ক ৰাইজ আছে আৰু ৰাইজৰ ওপৰত মোৰ পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে ৷" উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰীয়েও গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ উল্লেখ্য যে বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ ১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত তিনি গৰাকীয়ে মহিলা প্ৰাৰ্থী ৷

তৃণমূল দলৰ প্ৰাৰ্থী উদাংশ্ৰী নাৰ্জাৰী (ETV Bharat Assam)

মহিলাসকলৰ সমস্যা পুৰুষসকলে বুজি নাপায় : ফুংখা ব্ৰহ্ম

দুই নম্বৰ দোতামা সমষ্টিৰ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ মহিলা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফুংখা ব্ৰহ্মও পিচপৰি থকা নাই । ফুংখা ব্ৰহ্মই কয়, "মহিলাসকলৰ বহু সমস্যা আছে যিবোৰ পুৰুষসকলে বুজি নাপায় ৷ মহিলা সবলীকৰণৰ কথা বহু ঢাক-ঢোল বজাই বিজ্ঞাপনত চলি আছে; কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে একোৱেই উন্নতি হোৱা নাই । অকল অৰুণোদয় আঁচনি, লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰে মহিলাসকলক সন্তুষ্ট কৰি থ’লে নহ'ব । মহিলাসকলে স্ব-নিয়োজিত হৈ কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে তাৰ ওপৰত চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব ।"

দুই নম্বৰ দোতামা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফুংখা ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

কোন সমষ্টিত কিমান মহিলা ভোটাৰ আছে ?

উল্লেখ্য যে দুই নম্বৰ দোতমা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰ ৫৩,৮৩১ গৰাকী । তিনি নম্বৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰ ৭৩,২৭৩ গৰাকী আৰু চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰ ৮২,৪৪৮ গৰাকী আছে ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাত পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থীক মহিলা ভোটাৰে কিমান আকোঁৱালি ল’ব সেয়া ফলাফলে ক’ব ৷ ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতিভা ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে আন চাৰিগৰাকীয়ে নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী ৷

