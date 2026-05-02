মন্ত্ৰিত্বতকৈও আগত বিটিচিক শক্তিশালী কৰা : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ১৫ খন আসনে লাভ কৰিব । ৩ টা সমষ্টিত ব্যৱধান কম হ'ব বুলি দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।
Published : May 2, 2026 at 10:50 AM IST
কোকৰাঝাৰ : "মন্ত্ৰী ডাঙৰ কথা নহয় । মন্ত্ৰী ছেকেণ্ডাৰী, বিটিচিক শক্তিশালী কৰাটোহে আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য ।" এই মন্তব্য বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰীস্থিত বডোফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত মহিলাৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিপিএফ দলে কিমান মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰিব সেই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কথাটো হ'ল বিটিচিখনক কেনেকৈ শক্তিশালী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি । ইয়াৰ ওপৰত হে গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰ, দিছপুৰ, দিল্লীৰ লগত আলোচনা কৰিম ৷ চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰথম স্থান পাব এই বিটিচিখন কেনেকৈ আগৰ দৰে শক্তিশালী ৰূপে গঢ় দিব পাৰোঁ ৷ এখন শক্তিশালী বিটিচি বনাব আমি বিচাৰি আছোঁ ৷ এইটোহে মেইন । ইয়াৰ ওপৰত হে আমি কাম কৰিম ৷ মন্ত্ৰীটো দিলেও একে, নিদিলেও একে । মন্ত্ৰী দিলে ল'ব, নিদিলে নাই ।"
ইফালে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰে । তেওঁ কয়, "এনডিএ হিচাপে আমি ৮০ খনতকৈও বেছি আসন পাম ৷" এগজিট প'ল সন্দৰ্ভতো তেওঁ মন্তব্য কৰি কয়, "বিপিএফ দলে কৰা সমীক্ষা মতে আমি জিকিছোঁ ৷ ৪ মে'ত চাব আমি হাৰিছোঁনে জিকিছোঁ ৷ কিন্তু আমাৰ বিপিএফ দলৰ সমীক্ষা অনুসৰি আমি ১৫ খনেই আসন পাম । বিটিচিৰ ১৫ টা সমষ্টিতে খুবে ভাল ৷ অকল পৰ্বতঝোৰা, বিজনী আৰু তামুলপুৰ এই তিনিটা সমষ্টিত কম ব্যৱধানত বিজয়ী হৈছে । বেলেগ সমষ্টিতকৈ কম ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ব ৷ আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুযায়ী এই তিনিটা সমষ্টিত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত কিন্তু ৪ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন প্ৰায় ২ ঘণ্টা ধৰি চলে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বিপিএফ দলৰ সহস্ৰাধিক নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ৷
